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Bursa'daki uyuşturucu operasyonunda 25 şüpheli, adliyede

BURSA'da, polisin uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlediği operasyonda gözaltına alınan 25 şüpheli, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

12.11.2019 11:51 | Son Güncelleme: 12.11.2019 11:51Bursa'daki uyuşturucu operasyonunda 25 şüpheli, adliyede

BURSA'da, polisin uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlediği operasyonda gözaltına alınan 25 şüpheli, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, dün sabah saatlerinde uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenledi. Narkotik Şube'nin yanı sıra Özel Harekat, Çevik Kuvvet ve Asayiş Şubesi'nden bin polis, belirlenen adreslere eş zamanlı baskınlar yaptı. Direnişin yaşanabileceği evlere, kapıları koçbaşlarıyla kırılarak girildi. Operasyonda, 'suç işlemek maksadıyla silahlı örgüt kurmak', 'kurulu örgüte üye olmak', 'uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak', 'iş yeri kurşunlama', 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma', 'birden fazla kişi ile silahlı yağma', 'kasten yaralama', 'tehdit', '6136 sayılı kanuna muhalefet', 'özel belgede sahtecilik' suçlarından 25 kişi gözaltına alındı. Evlerde yapılan aramalarda ise 1 kilo 670 gram metamfetamin, 450 gram sentetik kannobinoid, 25 gram esrar, satışa hazır paketlenmiş kokain, 5 ruhsatsız tabanca, 2 ruhsatsız pompalı tüfek, 86 mermi ele geçirildi.Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemleri tamamlanan 25 şüpheli, sabah saatlerinde adliyeye sevk edildi.



Emniyet Müdürlüğü, Sabah, Güncel

Kaynak: DHA

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