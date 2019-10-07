Haberler » 3. Sayfa » Haber

Bursa'daki uyuşturucu operasyonunda 3 tutuklama

Bursa'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 11 kişiden 3'ü tutuklandı.

07.10.2019 18:56Bursa'daki uyuşturucu operasyonunda 3 tutuklama
Bursa'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 11 kişiden 3'ü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapan kişilerin yakalanması için çalışma başlattı. Harekete geçen ekipler, teknik ve fiziki takibin ardından belirledikleri adreslerde önce 8 zanlıyı, bu kişilerin ifadelerinden yola çıkarak da E.E, K.D. ve E.E'yi yakaladı. Daha sonradan yakalanan 3 şüphelinin adreslerinde yapılan aramalarda 100 gram sentetik uyuşturucu, hassas terazi, ruhsatsız 5 tabanca ve uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen bin 600 lira ele geçirildi. Gözaltına alınan toplam 11 şüpheliden 8'i hakkında "kullanmak için uyuşturucu madde satın almak veya bulundurmak" suçundan işlem yapıldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen E.E, K.D. ve E.E. ise "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. - BURSA

Emniyet Müdürlüğü, Bursa, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

YORUMLAR
Son Dakika 3. Sayfa Haberleri
22:13 Başkent'te plastik fabrikası alev alev yanıyor
22:08 Jandarma aradığı uyuşturucuyu arı kovanının içinde buldu
22:01 MSB: "Irak kuzeyinde Gara bölgesinde Hava Kuvvetleri unsurları ve İHA'ların katılımı ile düzenlenen...
21:54 Sınırı geçmeye çalışan 2 kadın terörist yakalandı
21:52 MSB: "Çukurca/Hakkâri'de 7 Ekim 2019 tarihinde meydana gelen araç kazasında 1 kahraman silah...
21:45 Elbistan ve Göksun'daki silahlı saldırılara karışan 1 kişi yakalandı
21:14 Polislere ateş açan şahıs yaşanan kovalamacanın ardından yakalandı