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Bursa'daki uyuşturucu operasyonunda 3 tutuklama

Bursa'da polis tarafından düzenlenen operasyonda gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

26.12.2019 10:32 | Son Güncelleme: 26.12.2019 11:06 Bursa'daki uyuşturucu operasyonunda 3 tutuklama
'da polis tarafından düzenlenen operasyonda gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, teknik ve fiziki takibin ardından 7 zanlının adreslerine eş zamanlı baskınlar yaptı.
Operasyonda 1 kilo 70 gram esrar, 17 gram sentetik uyuşturucu, 100 tablet ile ruhsatsız tabanca ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüphelilerden E.K, A.Y. ve O.P. emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, Y.G. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Diğer zanlılar S.Y, Ö.Y. ve N.D'nin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Emniyet Müdürlüğü, Polis, Bursa, Güncel

Kaynak: AA

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