Haberler » Güncel » Bursa'daki uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli tutuklandı - Haber

Bursa'daki uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli tutuklandı

Bursa'da uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda gözaltına alınan 6 şüpheliden 5'i tutuklandı.

17.12.2019 12:08 | Son Güncelleme: 17.12.2019 12:08Bursa'daki uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli tutuklandı
'da uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda gözaltına alınan 6 şüpheliden 5'i tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince düzenlenen operasyonda, kentte uyuşturucu ticareti yaptıkları tespit edilen 6 şüpheli yakalandı.
Zanlıların üzerlerinde, araçlarında ve ikametlerinde 263 gram ve 35 tablet sentetik uyuşturucu, 45 gram esrar, 4 adet hassas terazi, 2 ruhsatsız tabanca ve bu tabancalara ait fişekler ile uyuşturucu ticaretinden elde edildiği belirlenen bir miktar nakit para ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden T.G, R.D, M.S.D, B.N. ve M.M. tutuklandı, K.D'nin işlemleri devam ediyor.

Uyuşturucu Ticareti, Bursa, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

13:54 Uluslararası Astronomi Birliği, 112 yıldız ve gezegene verilen isimleri açıkladı - Haber
13:54 Niğde'deki silahlı suç örgütü operasyonunda bir şüpheli daha tutuklandı - Haber
13:53 Diyarbakır annelerinin evlat nöbeti 106'ncı gününde - Haber
13:53 Cep telefonu çalarken güvenlik kamerasına yakalandı - Haber
13:53 Bebeğin kaçırılmasını iş yeri sahibinin dikkati önledi - Haber
11:48 Amatör balıkçıların oltasına 1,5 metrelik köpek balığı takıldı - Haber
11:34 Hileli gıda iddiası Adana kebabına sıçradı, toz biber yerine talaş konulduğu iddia edildi - Haber
10:41 Apartmandaki garip sesler, ailelerin hayatını kabusa çevirdi - Haber
10:40 Camilerde tabure ve sandalye üzerinde namaz kılma devri kapandı - Haber
23:39 Çamaşır astığı sırada balkondan düşen genç kız öldü - Haber
17.12.2019 13:58:15