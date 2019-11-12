Haberler » Güncel » Bursa'daki uyuşturucu operasyonunda 6 şüpheli tutuklandı - Haber

Bursa'daki uyuşturucu operasyonunda 6 şüpheli tutuklandı

Bursa'da uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda gözaltına alınan 27 şüpheliden 6'sı tutuklandı.

12.11.2019 11:50 | Son Güncelleme: 12.11.2019 11:50Bursa'daki uyuşturucu operasyonunda 6 şüpheli tutuklandı
'da uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda gözaltına alınan 27 şüpheliden 6'sı tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin düzenlediği şafak operasyonuyla dün gözaltına alınan 27 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 6'sı tutuklandı. Diğer şüphelilerin adliyedeki işlemleri sürüyor.
Özel harekat, çevik kuvvet ve asayiş ekiplerinin de aralarında bulunduğu yaklaşık bin polisin katılımıyla düzenlenen operasyonda, uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla 27 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Emniyet Müdürlüğü, Bursa, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
13:12 Vali Yerlikaya'dan ölen eski İngiliz istihbarat subayı açıklaması
13:12 Acil müdahale ekiplerinin sağlık durumu uzaktan takip edilebilecek
13:12 Beyoğlu'nda ölen eski İngiliz İstihbarat subayına gelen kargoda dikkat çekici detay
13:12 Simav'da gönüllülerden çevre temizliği
13:11 İntihar girişimini izleyip, cep telefonlarıyla görüntü çektiler
12:33 Evden kaçan 18 yaşındaki kızını, arabada öldürdü
12:16 Terörden temizlenen Rasulayn'da, Mehmetçik çocuklarla top oynadı
11:55 KOSGEB, ithal ürünü yerli üretmek isteyen KOBİ'lere 5 milyon liraya kadar destek verecek
11:40 İstanbul'daki sis manzaralarında yüksek binalar dikkat çekti
11:29 Gizemli hayırsever bu kez Tuzla'da ortaya çıktı: Bana 'Robin Hood' deyin
11:06 Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, tampon bölgede kalan DEAŞ'lı teröristle ilgili konuştu: Bizi ilgilendirmez
10:03 Son dakika: Cari denge Eylül'de 2,48 milyar dolar fazla verdi
12:11 Engin Fırat: "Fransa'ya karşı son dakikaya kadar savaşmalıyız"
21:57 Son dakika: Ankaragücü'nde Metin Diyadin dönemi bitti!
12.11.2019 13:13:43