BURSA Damat tulum giyerek oynadı, el arabasıyla gezdirildi

Damat tulum giyerek oynadı, el arabasıyla gezdirildiBursa'nın İznik ilçesinde, gelin almaya giden damat koronavirüs salgını nedeniyle tulum giyerek oynadı.

04.07.2020 16:47 | Son Güncelleme: 04.07.2020 17:39
Damat tulum giyerek oynadı, el arabasıyla gezdirildi
Bursa'nın İznik ilçesinde, gelin almaya giden damat koronavirüs salgını nedeniyle tulum giyerek oynadı. Damat ayrıca, el arabasına bindirilip, ilçede gezdirildi.
İznik'te, normalleşme süreciyle birlikte düğünler yeniden başladı. Çiftçilik yaparak geçimini sağlayan Emre Ede (25), Aysu Usta ile dünya evine girdi. Gelin alma merasiminde Emre Ede'nin arkadaşları, ilginç geleneklerle damada zor anlar yaşattı. Salgın nedeniyle damada sağlık personelinin kullandığı tulum giydirildi. Damat, davul zurna eşliğinde meydanda oynadı, ortaya renkli görüntüler çıktı.
Ardından Emre Ede, arkadaşları tarafından ilçede el arabası ile gezdirildi. Damat Ede, geleneği sürdürdüklerini belirterek, düğününün normal bir dönemde yapsaydı, işkencelere maruz kalacağını söyledi. BURSA Damat tulum giyerek oynadı, el arabasıyla gezdirildi

Kaynak: DHA

Etiketler: Bursa, İznik, Güncel, Haber
Haberler››Güncel››BURSA Damat tulum giyerek oynadı, el arabasıyla gezdirildi - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

18:02: SİVAS Stadyumda hazırlanan sporcular, 'Survivor' parkurunda kıyasıya yarıştı - Haber 18:01: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ülkemiz yakın tarihinde görülmedik ölçüde güçlü bir bölgesel aktör haline... - Haber 18:01: Samsun'daki tarihi Taşhan, otel ve restoran olarak hizmet verecek - Haber 18:00: BAKAN ALBAYRAK GELİR İDARESİ HİZMET BİNASININ AÇILIŞINDA KONUŞTU - Haber 17:59: Erdoğan: "Tarihi tekerrür ettirmek amacıyla içeride ve dışarıda ne kadar uğraşırlarsa uğraşsınlar,... - Haber 17:51: Havacılık devi Air France 7.580 kişiyi işten çıkaracak - Ekonomi 17:01: Son Dakika: Havai fişek fabrikasındaki patlamayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı - Haber 16:52: Bakan Soylu: Mardin'de kimyasal patlayıcı ele geçirildi - Haber 18:02: "Havai fişek fabrikasına ilk ben girdim" diyen kişi korku dolu anları anlattı - Haber