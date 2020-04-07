Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Bursa'dan Ağrı'ya hibe 2 araç

Bursa'dan Ağrı'ya hibe 2 araç Bursa Büyükşehir Belediyesi, Ağrı'ya damperli kamyon ile yol süpürme aracı hediye etti.

07.04.2020 15:56 | Son Güncelleme: 07.04.2020 15:59
Bursa 'dan Ağrı 'ya hibe 2 araç
BURSA - Bursa Büyükşehir Belediyesi, Ağrı'ya damperli kamyon ile yol süpürme aracı hediye etti. Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş'ın talimatıyla gerçekleşen hibe işleminde araçlar, Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı'na ait Demirtaş'taki atölyelerden Ağrı'ya uğurlandı.
Büyükşehir Belediyesi'nden kardeş Ağrı Belediyesi'ne araç desteği geldi. Büyükşehir Belediyesi Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı kanalıyla temin edilen yol süpürme aracı ile Ulaşım Dairesi Başkanlığı envanterinden çıkartılan damperli yük kamyonu, Başkan Alinur Aktaş'ın talimatıyla Ağrı'ya hibe edildi. Türk bayrağı ve Büyükşehir flamalarıyla süslenen araçlar, Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Makine Bakım Onarım Şube Müdürlüğü yerleşkesinden yola çıkartıldı.
Bursa'dan Ağrı'ya araç desteğine ilişkin karar, Taşınır Mal Yönetmeliği'nin 31. Maddesi kapsamında alındı. Büyükşehir belediyeleri, ilgili yasa çerçevesinde yerel yönetimlere yönelik hibe işleminde bulunabiliyor. Bursa’dan Ağrı’ya hibe 2 araç

Kaynak: İHA

Etiketler: Bursa Büyükşehir Belediyesi, Bursa, Ağrı, Yerel

Haberin Videosu :

Bursa'dan Ağrı'ya hibe 2 araç
Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Haberler ›› Yerel ››Bursa'dan Ağrı'ya hibe 2 araç - Haberler

Yerel Manşet

Haberler

İBB Bilim Kurulu’ndan 8 maddelik koronavirüs önerisi Haberler
İBB Bilim Kurulu'ndan 8 maddelik koronavirüs önerisi
Tüfekle oynayan 7 yaşındaki çocuk, ağabeyinin ölümüne neden oldu Haberler
Tüfekle oynayan 7 yaşındaki çocuk, ağabeyinin ölümüne neden oldu
Üreticiler satılmayan binlerce ıspanağı çaya döktü Haberler
Üreticiler satılmayan binlerce ıspanağı çaya döktü
Ceza kesilen genç kızın verdiği tepki şaşırttı: Canım istedi çıktım Haberler
Ceza kesilen genç kızın verdiği tepki şaşırttı: Canım istedi çıktım
Bilim Kurulu, maske konusunda neden fikir değiştirdi? İşte en önemli etken Haberler
Bilim Kurulu, maske konusunda neden fikir değiştirdi? İşte en önemli etken
ABD’de korona bilançosu giderek ağırlaşıyor! Bir günde 1339 kişi öldü Haberler
ABD'de korona bilançosu giderek ağırlaşıyor! Bir günde 1339 kişi öldü
Koronavirüse karşı aşı bulduklarını iddia eden Rusya’dan sevindiren bir haber daha! Haberler
Koronavirüse karşı aşı bulduklarını iddia eden Rusya'dan sevindiren bir haber daha!
Esenyurt’ta 10 katlı binadaki patlama anının görüntüsü ortaya çıktı Haberler
Esenyurt'ta 10 katlı binadaki patlama anının görüntüsü ortaya çıktı

Son Dakika Yerel Haberleri

18:18: Sultangazi'de uçan çatı, 4 araca zarar verdi - Haberler 18:15: Savrun Çay'ında tonlarca ıspanağın aktığı görüntüler şaşırttı. - Haberler 18:15: Koronavirüs: İngiltere'de yoğun bakım ünitesinde bir gün - Haberler 18:14: Salgının başladığı Vuhan'da topluma taşıma araçları kontağa basıyor - Haberler 18:14: Pandemi doktoru yarbay nereye gittiğini soran polislere sert çıktı - Haberler 17:36: Bilim Kurulu Üyesi Yamanel: Bulgu vermeyen vakalar nedeniyle maske önermeye başladık 17:03: Son dakika: Esenyurt'ta bir binada meydana gelen patlama anının görüntüsü ortaya çıktı - Haberler 16:30: İki gün önce yüksek ateş şikayetiyle hastaneye başvuran yaşlı çift, evlerinde ölü bulundu - Haberler 16:23: Esenyurt'ta bir binada meydana gelen patlama sonrası olay yeri savaş alanına döndü - Haberler 16:14: Son Dakika: İstanbul Esenyurt'ta bir binada doğal gaz patlaması: 3 yaralı - Haberler 16:03: Tunceli'de bulunan cansız bedenin Esma Kılıçarslan'a ait olduğu tespit edildi - Haberler 17:39: 242 yıllık İngiliz perakende zinciri Debanhams iflasa hazırlanıyor