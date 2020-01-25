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Bursa'dan deprem bölgesine ücretsiz ulaşım sağlanacak

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Elazığ'da meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depremin ardından, Bursa'dan bölgeye gitmek isteyen vatandaşların ulaşımlarının ücretsiz sağlanacağını bildirdi.

25.01.2020 13:18 | Son Güncelleme: 25.01.2020 13:18Bursa'dan deprem bölgesine ücretsiz ulaşım sağlanacak
Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, 'da meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depremin ardından, Bursa'dan bölgeye gitmek isteyen vatandaşların ulaşımlarının ücretsiz sağlanacağını bildirdi.
Sosyal medya hesaplarından açıklama yapan Aktaş, şu ifadeleri kullandı:
"Elazığ, Malatya ve çevresinde yaşanan deprem nedeniyle yakınlarını merak eden ve bölgeye ulaşmak isteyen vatandaşlarımız Beyaz Masa Alo 153, 444 16 00 ve 716 11 50 üzerinden taleplerini bize iletebilirler. Talep eden vatandaşlarımızın bölgeye ulaşımlarını ücretsiz olarak ivedilikle sağlayacağız. Elazığ ve Malatya dernek başkanlarımızla da konuyla ilgili sürekli irtibat halindeyiz."

Deprem, Elazığ, Bursa, Güncel

Kaynak: AA

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