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Bursa'dan depremin yaralarını sarmaya çalışan Arnavutluk'a yardım eli uzandı

Arnavutluk'ta meydana gelen deprem nedeniyle Balkan Rumeli Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (BALKANTÜRKSİAD) tarafından organize edilen yardım kampanyası kapsamında toplanan yardımlar bu ülkeye gönderildi.

27.12.2019 12:40 | Son Güncelleme: 27.12.2019 12:40 Bursa'dan depremin yaralarını sarmaya çalışan Arnavutluk'a yardım eli uzandı
'ta meydana gelen deprem nedeniyle Balkan Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (BALKANTÜRKSİAD) tarafından organize edilen yardım kampanyası kapsamında toplanan yardımlar bu ülkeye gönderildi.
Yardım tırlarının uğurlanması için Nilüfer ilçesindeki bir fabrikada düzenlenen törende konuşan BALKANTÜRKSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Berat Tunakan, Arnavutluk'ta 26 Kasım'da 6,3 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini hatırlattı.
sonrası yardım kampanyası başlattıklarını ve 3 tır yardım topladıklarını kaydeden Tunakan, üzücü afetlerin tekrarlanmamasını diledi.
AK Parti Milletvekili Refik Özen da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Arnavutluk'a konut yapılması talimatını anımsatarak, "Türkiye her alanda çare olmaya, ümit olmaya devam ediyor." dedi.
Konuşmaların ardından kışlık kıyafet, yatak, yorgan ve temizlik malzemeleri yüklü yardım tırları Arnavutluk'a uğurlandı.
Törene, AK Parti Bursa milletvekillleri Mustafa Esgin, Atilla Ödünç ve Emine Yavuz Gözgeç de katıldı.

Arnavutluk, Deprem, Rumeli, Bursa, Güncel

Kaynak: AA

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