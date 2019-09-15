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Bursa'dan eylem için Diyarbakır'a gelen annenin feryadı yürek dağladı: Yalvarıyorum gel

Diyarbakır'da, kayıp çocuklarının bulunması için HDP il binası önünde oturma eylemine Bursa'dan gelen Türkan Mutlu da katıldı. Türkan Mutlu, kızını televizyonda Kobani'de terör örgütü PKK saflarında gördüğünü öne sürerek, "Bana okuyacağını, kimsesiz çocuklara sahip çıkacağını söylüyordun. Yalvarıyorum gel" dedi.

15.09.2019 20:15

Türkan Mutlu, 7 yıl önce Balıkesir'de üniversiteyi kazanan ve kayıt yaptırmayıp, kandırılarak dağa götürüldüğünü iddia ettiği kızı Ceylan Şeyma Tekin için Bursa'dan Diyarbakır'a gelerek oturma eylemine başladı.

"OKUYACAKTI, KİMSESİZ ÇOCUKLARA SAHİP ÇIKACAKTI, KANDIRIP DAĞA GÖTÜRDÜLER"

Türkan Mutlu, kızını televizyonda Kobani'de terör örgütü PKK saflarında gördüğünü öne sürerek, "BDP'ye gittim. Kızımı bırakmalarını, beni götürmelerini istedim. Kızıma sesleniyorum. Eve dön. Bana okuyacağını, kimsesiz çocuklara sahip çıkacağını söylüyordun. Yalvarıyorum gel" dedi.

AİLE SAYISI 34'E YÜKSELDİ

HDP önünde bekleyen aile sayısı Türkan Mutlu ile birlikte 34 oldu.

Bursa'dan eylem için Diyarbakır'a gelen annenin feryadı yürek dağladı: Yalvarıyorum gel

Halkların Demokratik Partisi, Diyarbakır, Kobani, Bursa, 3. Sayfa, Güncel

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