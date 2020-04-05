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Bursa'dan karantinadaki vatandaşlara ücretsiz kitap

Bursa, Manisa ve Bolu'daki öğrenci yurtlarında korona virüsü tehlikesi kapsamında karantinada tutulan vatandaşlara BKM Kitap tarafından ücretsiz kitap gönderildi.

05.04.2020 09:46 | Son Güncelleme: 05.04.2020 09:50
Bursa'dan karantinadaki vatandaşlara ücretsiz kitap
Bursa , Manisa ve Bolu 'daki öğrenci yurtlarında korona virüsü tehlikesi kapsamında karantinada tutulan vatandaşlara BKM Kitap tarafından ücretsiz kitap gönderildi.

Yurt dışından Türkiye'ye gelen ve öğrenci yurtlarında Covid-19 salgını tehlikesine karşı karantinada tutulan vatandaşlara BKM Kitap ücretsiz kitap gönderdi. Bursa, Manisa, Bolu'da Kredi Yurtlar Kurumu Müdürlüğü tarafından öğrenci yurtlarında misafir edilen vatandaşlara Türk ve dünya klasikleri başta olmak üzere kitaplar hediye edildi. İlk etapta hijyen koşullarına uygun hazırlanan bin adet kitap teslim edilirken, talep gelmesi durumunda vatandaşlara daha fazla kitap ulaştırılacak. Hazırlanan kitapların arasına bırakılan notta ise, "Tüm dünyayı etkisi altına alan hastalık hikayesini sevemediğimiz için düşündük taşındık ve sizi yurt günlerinde yeni, farklı ve bambaşka dünyalara misafir etmek istedik. Bu nedenle sevdiklerini ve tüm Türkiye adına kucak dolusu sevgimizi bu kitaba sığdırdık. Bugünler geride kalırken, dostluğumuz ve mücadelemiz 'yurt kitabım' olarak kitaplığınızda hatıramız olsun. Sağlıklı günlere bir an önce kavuşmanız dileği ile" denildi.

Karantinada olan vatandaşların biraz morallerinin düşük olabileceğini düşündüklerini ifade eden BKM Kitap Kurumsal İletişim Yöneticisi Esma Ekmen, "14 gün bir yerde vakit geçirmek zor olabilir. Bizler de onlar için ne yapabileceğimizi düşündük ve kitap hediye etmeye karar verdik. Kitap okumanın ne kadar değerli bir aktivite olduğunu bildiğimiz için de böyle bir şeye karar verdik. Başta dünya klasikleri olmak üzere çeşitli kitaplar hazırladık. Çocuklar için Nasreddin Hoca'dan seçmeler gönderdik. Toplamda bin kitap yolladık. Bundan sonra da bize bilgi verildiği takdirde sayı kaç olursa olsun kitap göndermeye hazırız. Tüm karantinadaki vatandaşlarımıza ulaşmak için elimizden geleni yapıyoruz" dedi.

Kitapların vatandaşlara hediye edildiğinin altını çizen Ekmen, "Kitaplar onlarda kalıyor. Bu günler geçince de hatırası olsun istedik ve içine de küçük bir not hazırladık. Zor günlerde onların motive olmasını istiyoruz. Bizler BKM Kitap ailesi olarak her zaman vatandaşlarımızın yanındayız" diye konuştu. - BURSA

Kaynak: İHA

Etiketler: Bursa, Bolu, Güncel
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