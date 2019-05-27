BURSA'DAN ŞAMPİYONLAR LİGİ'NE

Bursa
'da faaliyet gösteren bir matbaa firması, Şampiyonlar Ligi'nde de boy gösteren Liverpool
, Manchester City
, Arsenal
, Chelsea
, Olympique Lyon
gibi Avrupa
'nın en önemli futbol devlerinin mağazalarında satılan, partilerinde kullanılan ve hediye amaçlı verilen ürünlerin ambalajlarını üretiyor. Bursa'dan Şampiyonlar Ligi'ne ulaşan firmanın en gözde takımı ise son 2 yılın finalisti Liverpool.
Bursa'da merkez Osmangazi
ilçesi İstanbul Caddesi
üzerinde bulunan ve 1986'dan bu yana faaliyet gösteren bir matbaa firması, Şampiyonlar Ligi'nde de boy gösteren Avrupa'nın en büyük futbol kulüplerinin mağazalarında satılan parfüm, havlu, saat, anahtarlık, ayakkabı gibi birçok ürüne ve hediyelik eşyaya ambalaj üretiyor. Firma son şampiyonlar ligi finalisti Liverpool olmak üzere, İngiltere
'den Manchester City, Arsenal, Chelsea, Everton
, Crystal Palace
ve Birmingham, Fransa
'dan Olympique Lyon ile İskoçya'dan Celtic
takımlarının ürünlerine ambalaj tedarik ediyor.
'ŞAMPİYONLAR LİGİNDEKİ TAKIMLARLA ÇALIŞMAKTAN GURUR DUYUYORUZö
Şampiyonlar liginde boy gösteren kulüplerle çalışmaktan dolayı gurur duyduklarını belirten firmanın E-ticaret Sorumlusu Ercan Tiribolulu, Neredeyse tüm sektörler için üretim yapıyoruz. Bu sebeple çalışmaktan keyif aldığımız ve gurur duyduğumuz sektörlerin başında şampiyonlar ligi ve Premier Ligi kulüpleri gelmektedir. Özellikle Şampiyonlar Liginde adını üst sıralara yazdırmış İngiltere Premier Liginden 7 takım başta olmak üzere(Manchester City, Liverpool, Arsenal, Chelsea, Everton, Crystal Palace, Birmingham, Olympique Lyon, İskoçya'dan Celtic) bir çok takımın ambalaj üretimlerini yapmaktayız. Bu yıl yine İngiltere'den 6 yeni takım için daha üretim yapmaya başladık. Bunlar Westham United
, Leicester City
, Leeds United
, Fulham
, Southampton
, Norwisch City takımlarıdır. 2019 hedeflerimizden ilki, 2018 de yaptığımız %26'lık ihracat rakamını iki katına çıkarmak ve diğer taraftan da ambalaj üretiminin yanına ticari matbaacılık ürünlerini de ihracat portföyümüze eklemek. Yani bu kulüplerin katalog, dergi, broşür gibi ürünlerini de üretmek istiyoruz dedi.
'BU İŞ AVRUPA'DA BİR ÇOK FİRMAYA DAHA İŞ FIRSATI SAĞLAYACAKTIRö
Burada önemli olanın dünya futbol devlerinin Bursalı bir firma ile çalışması olduğunu belirten firmanın İhracat
Danışmanı Ömer Kaşlıoğlu, Dünya çapında marka olmuş kulüplerle çalışmalarımızı gerçekleştirdik. Bu kulüpler kalite, yönetim ve süreç takipleri konusunda hep en üst düzeyde beklentideler. Projede Bursa ile çalışmaktan iki taraf da çok memnun kaldı. Avrupa kulüpleri bizim için çok önemli referanslar. Bu durum bize Avrupa'da yerli bir firma olarak çok kapılar açacaktır. İhracatta en önemli hedefimiz Avrupa'dır. Bunun haricinde tüm kıtalarda 17 ülkeye ihracat yapmaya da devam ediyoruz. Bu sektörde ihracatta hedefleri doğru belirlemek lazım, bizim hedefimiz her zaman yüksek katma değerli ürünlerin ihracatıdırö dedi.
Liverpool
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, Bursa
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Kaynak: DHA