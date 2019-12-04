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Bursa'dan Siirtli öğrencilere giyim yardımı

BURSA'nın Osmangazi ilçesindeki Mehmet Aker İlkokulu tarafından toplanan giyim ve kırtasiye malzemeleri, Siirt'teki öğrencilere dağıtıldı.

04.12.2019 16:46 | Son Güncelleme: 04.12.2019 16:47Bursa'dan Siirtli öğrencilere giyim yardımı
BURSA'nın ilçesindeki Mehmet Aker İlkokulu tarafından toplanan giyim ve kırtasiye malzemeleri, 'teki öğrencilere dağıtıldı.

Osmangazi ilçesindeki Mehmet Aker İlkokulu öğretmen ve öğrencileri, yürüttükleri 'Hep birlikte el ele projesi' kapsamında giyim ve kırtasiye malzemesi topladı. Toplanan giyim ve okul araç gereçleri Siirt'teki Şehit Öğretmen Durmuş Güçlü İlkokulu'ndaki öğrencilere yolladı.

Mehmet Aker İlkokulu öğretmenlerinden Harun Alaçam, "Bu güzel fikir ders sırasında aklıma geldi. Öğrencilerimle paylaştım. Kendileri benden daha fazla çalışarak giyim ve kırtasiye malzemeleri topladı. Bunları muhtaç olan çocuklara ve öğrencilere ulaştırıyoruz" dedi.

Şehit Öğretmen Durmuş Güçlü İlkokulu Müdürü Bedri Erdemci de destekten dolayı teşekkür etti.


- Siirt

Osmangazi, Siirt, Güncel

Kaynak: DHA

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