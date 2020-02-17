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Bursa deaş infazcısı bursa'da yakalandı

DEAŞ infazcısı Bursa'da yakalandıBURSA'nın İnegöl İlçesinde, terör örgütü DEAŞ'ın sözde komutanı Y.A.A., yakalanarak gözaltına alındı.

17.02.2020 17:12 | Son Güncelleme: 17.02.2020 17:14
DEAŞ infazcısı 'da yakalandı
BURSA'nın İlçesinde, terör örgütü DEAŞ'ın sözde komutanı Y.A.A., yakalanarak gözaltına alındı.
Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla Terörle Mücadele Ekipleri tarafından yapılan operasyonda terör örgütü DEAŞ'ın sözde komutanı Abu Taki Al Shamy kod adlı Suriye uyruklu Y.A.A. (50) gözaltına alındı. Suriye Deyr Zor El-Meadin ve Bukemal bölgelerinde sözde 'komutan' olarak faaliyet gösterdiği öğrenilen şüphelinin, DEAŞ adına infaz gerçekleştirdiği ve bu kanlı eylemleri sosyal medya üzerinden yayınladığı öğrenildi.
İnegöl ilçesinde yakalanan Y.A.A.'nın bir doğalgaz servisinde çalıştığı öğrenildi.
Y.A.A.'nın emniyetteki işlemleri devam ediyor.
Bursa deaş infazcısı bursa'da yakalandı

İnegöl, Bursa, Güncel

Kaynak: DHA


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