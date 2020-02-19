Haberler » Güncel » Bursa deaş infazcısının eşi ve diğer oğlu kocaeli'de yakalandı - Haber

Bursa deaş infazcısının eşi ve diğer oğlu kocaeli'de yakalandı

DEAŞ infazcısının eşi ve diğer oğlu Kocaeli'de yakalandıBURSA'da iki gün önce yakalanan terör örgütü DEAŞ'ın infazcısı Y.A.A.'nın eşi B.A. ve diğer oğlu V.E., Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ekiplerince İzmit'te yakalandı.

19.02.2020 23:15 | Son Güncelleme: 19.02.2020 23:16
DEAŞ infazcısının eşi ve diğer oğlu 'de yakalandı
BURSA'da iki gün önce yakalanan terör örgütü DEAŞ'ın infazcısı Y.A.A.'nın eşi B.A. ve diğer oğlu V.E., Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ekiplerince İzmit'te yakalandı. B.A. ve V.E., buradaki işlemlerinin ardından 'ya getirildi.
İzmir Emniyet Müdürlüğü'ne gelen istihbarat sonrası Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla Bursa İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Terörle Mücadele Ekipleri tarafından düzenlenen operasyonla gözaltına alınan terör örgütü DEAŞ'ın sözde komutanı Abu Taki Al Shamy kod adlı Suriye uyruklu Y.A.A.'nın eşi B.A. ve diğer oğlu V.E., 2 gün önce Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince İzmit'te oturduğu evinde gözaltına alındı. Suriye Deyr Zor El-Meadin ve El-Bukemal bölgelerinde sözde 'komutan' olarak faaliyet gösterdiği öğrenilen Y.A.A.'nın eşi ve oğlu, ifadeleri alınmak üzere Bursa Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi. Emniyette işlemleri süren Y.A.A., eşi B.A. oğulları K.E. ve V.E.'nin ifadelerinin ardından adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.
Bursa deaş infazcısının eşi ve diğer oğlu kocaeli'de yakalandı

Emniyet Müdürlüğü, Kocaeli, Bursa, Güncel

Kaynak: DHA


Güncel

Son Dakika Haberleri

16:58  Aslı Enver kimdir? Aslı Enver nereli, kaç yaşında? Aslı Enver dizileri
16:16  Sporting Lizbon Medipol Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta? Sporting Lizbon Medipol Başakşehir maçı hangi kanalda, şifresiz mi?
16:13  Tottenham - RB Leipzig maçı ne zaman? Tottenham - Leipzig maçı saat kaçta, hangi kanalda?
15:53  UEFA Avrupa Ligi'nde son 32 turunda hangi maçlar oynanacak? UEFA Avrupa Ligi fikstürü! UEFA Avrupa Ligi maçları hangi kanalda?
15:21  Setenay Cankat kimdir? Setenay Cankat kaç yaşında, nereli? Setenay ne demek?
19.02.2020 23:32:26