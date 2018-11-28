Bursa Dedesinin Köstekli Saati İlgisini Çekti, Antikacı Oldu

Dedesinin köstekli saati ilgisini çekti, antikacı oldu
HENÜZ 15 yaşındayken dedesinin babasına ait olan köstekli saatin ilgisini çekmesi üzerine eski eşyalara merak salan antikacı Gökhan Gündoğdu(35), bu hobisini mesleğe dönüştürdü. Gündoğdu, yaklaşık 1 buçuk yıl önce antika dükkanı açmak için Trabzon
'dan Bursa
'ya taşındı.
Çocukken dedesinin babasına ait olan köstekli saat, Gökhan Gündoğdu'nun dikkatini çekti. İlk olarak bu saate sahip olan Gündoğdu'nun, zamanla saatlere ilgisi ve merakı arttı. Antika saat konusunda yeterince bilgi sahibi olan Gündoğdu, daha sonra başka eski eşyaları araştırmaya başladı. Zaman içinde antika eşya konusunda bilgisini geliştiren Gündoğdu, bu hobisini dükkan açarak mesleğe dönüştürdü. Yaklaşık 1 buçuk yıl önce Trabzon'dan Bursa'ya gelen Gündoğdu, tarihi Koza Han
'da dükkan açtı. Gündoğdu, antika saatlerin her türünü, Osmanlı döneminden kalma gümüş eşyaları ve porselenleri bu dükkanda meraklılarıyla buluşturuyor. Küçük yaştayken büyük dedesinin köstekli saatini saklamak için aldığını söyleyen Gündoğdu, 'Sonrasında cep saatlerine ilgi duymaya başladım. Daha sonra kol saatleri, bunların yapım yılları, yapan ustalara, nerede yapıldıkları, hangileri özeldir diye araştırarak başladım. Sonra yavaş yavaş kendim de alıp biriktirmeye başladım. Birkaç yıl sonra saatlerle ilgili tecrübeye sahip olduktan sonra 'Neden bu hobiyi mağaza açıp da yapmayayım' diye düşündüm. Bursa'ya geleli 1 buçuk yıl oldu. Buranın tarihini bildiğim için eski kültürünü, Osmanlı şehri sonuçta o döneme ışık tutan bir yer. Koza Han hem tarihi hem de herkesin geldiği bir yerö dedi.
ESKİ EŞYALARI ALIRKEN MUTLU OLUYORUM
Antika eşyaları toplarken büyük haz duyduğunu belirten Gündoğdu, 'Ben daha çok porselen objeleri ve saatin her çeşidini seviyorum. Saat benim için birinci sırada. Satmaktan ziyade parçaları alırken çok hoşuma gidiyor. Çok severek yaptığım bir iş ve bundan haz duyuyorum. Eşyaları satın alırken bir çocuğun bisiklete sahip olması kadar mutlu oluyorum. Onları tekrar birileriyle buluşturmak bana doyumsuz bir haz veriyor. Yurtdışında büyük fuarlar oluyor. Yurtdışında antika eşyalara ilgi biraz daha fazla. Yurt dışında düzenli olarak antika dergileri çıkıyor onları takip ediyorum. Birkaç ayda bir İtalya
'da, Fransa
'da ve Avrupa
'nın çeşitli yerlerinde düzenlenen bu fuarlara katılmaya çalışıyorum. Bu fuarlarda çok özel ürünler çıkabiliyor ve Osmanlı'ya ait çok fazla ürün var. Bunları ülkemize getirmeye çalışıyorum.ö dedi.
İLGİMİ EN ÇOK SAATLER ÇEKİYOR
Antika eşyalara meraklı olduğunu söyleyen Mahmut Ozulu(48), 'Bursa'ya geldiğim zaman muhakkak buraya geliyorum. Geldiğim zaman da Gökhan Bey'den yeni ürünleri hakkında bilgi alıyorum. Hemen hemen haftada bir kez geldiğim, uğrak olduğum bir yer. İlgimi en çok saatler çekiyor. Köstekli saatler ve tespihler başta olmak üzere birtakım antika eşyalara göz gezdiriyorumö dedi.
Koza,Bursa,Gündoğdu
28 Kasım 2018 Çarşamba 10:40