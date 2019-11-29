Haberler » Güncel » Bursa demet akalın, down sendromlu kadını, hayranı olduğu murat boz ile telefonda görüştürdü - Haber

Bursa demet akalın, down sendromlu kadını, hayranı olduğu murat boz ile telefonda görüştürdü

Demet Akalın, down sendromlu kadını, hayranı olduğu Murat Boz ile telefonda görüştürdüŞARKICI Demet Akalın, otizme destek amacıyla geldiği Bursa'da down sendromlu vatandaşı, hayranı olduğu şarkıcı Murat Boz ile telefonla görüştürerek mutlu etti.

29.11.2019 15:18 | Son Güncelleme: 29.11.2019 15:21
Demet Akalın, down sendromlu kadını, hayranı olduğu Murat Boz ile telefonda görüştürdü
ŞARKICI Demet Akalın, otizme destek amacıyla geldiği 'da down sendromlu vatandaşı, hayranı olduğu şarkıcı Murat Boz ile telefonla görüştürerek mutlu etti.
Ünlü şarkıcı Demet Akalın, bir AVM'de gerçekleşen Otizm'e Destek EsFest etkinliği için Bursa'ya geldi. Burada sevenleriyle buluşan Akalın, otizmli çocuklar ve ailelerinin sevgi gösterileriyle karşılaştı. Yoğun ilgi gören Akalın, down sendromlu bir hayranıyla da yakından ilgilendi. Hayranının şarkıcı Murat Boz'u çok sevdiğini söylemesi üzerine cep telefonundan Murat Boz'u arayan Demet Akalın, ünlü şarkıcı ile down sendromlu vatandaşı telefonda görüştürdü. Akalın, etkinlik boyunca da diğer down sendromlu çocuklarla yakından ilgilenerek, otizm farkındalığına dikkat çekti.
Bursa demet akalın, down sendromlu kadını, hayranı olduğu murat boz ile telefonda görüştürdü

Demet Akalın, Murat Boz, Bursa, Güncel

Kaynak: DHA


Son Dakika Güncel Haberleri
17:14 Irak Başbakanı Abdulmehdi'yi istifaya götüren süreç
17:14 "Hipertansiyon farkındalığı" için sokakta tansiyon ölçtüler
17:12 EŞİ VE KAYINBİRADERİNİ ÖLDÜREN SANIĞIN YARGILANMASINA DEVAM EDİLDİ
17:12 Apseli diş çekimi sonucu ölen durmuş ay'ın mezarı otopsi için açıldı
17:08 Ukraynalı gazi, savaş mühimmatı satarken yakalandı
16:37 Türkiye, JCR Avrasya'nın yüzde 85'ini alarak bir taşla 3 kuş vurdu
16:32 İBB'de işten çıkarılan işçiler, 100 bin imza topladı
16:14 Üniversite'nin temel atma töreninde Erdoğan, Bakan Kurum'u uyardı: İnşaatın bitiş tarihini yazılı istiyorum
15:54 Irak'ta sular durulmuyor! Başbakanı Abdulmehdi istifa kararı aldı
15:39 Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Macron'a tepki: Beyin ölümünü kontrol ettir
14:47 Ağaç motoru ile odun keserken kendi boğazını kesti!
14:41 Murat Karayılan'dan terör örgütü YPG/PKK'ya alçak talimat: Siyasilere suikast yapın
14:01 Yusuf İslam'la sohbet etmeye çalışan Haluk Levent'in imdadına Emine Erdoğan yetişti
12:03 Dipsiz Göl skandalında müze müdürünün valiye bilgi vermediği ortaya çıktı
29.11.2019 17:14:48