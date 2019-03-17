Bursa Denetimli Serbestlikle Cezaevinden Çıktılar, Koyun Sürüsü Sahip Oldular

Denetimli serbestlikle cezaevinden çıktılar, koyun sürüsü sahip oldular Bursa
'nın İnegöl
ilçesinee yaşayan ve cezaevinden Denetimli Serbestlik şartıyla çıkan İsmail Uslu
ile Bahattin Demirtaş, başvurdukları İŞ-KUR'un desteğiyle koyun sürüsü sahibi oldular.
İnegöl Cumhuriyet Başsavcılığı
Denetimli Serbestlik Şube Müdürlüğü ile Türkiye İş Kurumu (İŞ-KUR) İnegöl Şubesi tarafından hükümlülerin sosyal hayata adaptasyonunun sağlanması amacıyla açılan kursa katılan İsmail Uslu (39) ve Bahattin Demirtaş (56), kurs belgesiyle başvurdukları İŞ-KUR'dan küçükbaş desteği aldılar. Geçtiğimiz yıl toplam 50 bin lira civarında destek alan iki hükümlü, aldıkları küçükbaş hayvanlar sayesinde iş sahibi oldu. İlk olarak 65 koyunla hayvan yetiştiriciliğine başlayan iki hükümlü işi büyüterek bir senede 140 küçükbaş hayvan sahibi oldu.
MÜCADELE VEREN KAZANIR
Kocakonak Mahallesinde küçükbaş hayvan yetiştiriciliği yapan İsmail Uslu(39), 'İşlemiş olduğumuz suçlardan cezamızı çektik ve denetimli serbestlik şartı ile cezaevinden çıktık. İŞ-KUR aracılığıyla 25 bin lira destek ve 30 civarında koyun aldık. Bir senede sadece benim sürüm 70 koyuna ulaştı. Tüm hükümlü arkadaşlarımız bu desteklerden yararlanabilir. Mücadele veren kazanır. Devlet böyle bir imkan veriyor. Devletimizin verdiği destekle iyi duruma geldik. dedi. Yeni Yörük mahallesinde küçükbaş hayvan yetiştiriciliği yapan Bahattin Demirtaş (56) ise, 'Denetimli serbestlik kapsamında İŞ-KUR desteğine başvurdum. Destek kabul edildi. Bana 35 koyun verdiler. Şu anda 60 civarında koyunum var. Üretimimizi artırmaya devam edeceğim. Devletimizden Allah razı olsunö dedi.
Bursa, İsmail Uslu, Güncel
Kaynak: DHA