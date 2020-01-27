Bursa depremzedelerin mobilyaları inegöl'den

Depremzedelerin mobilyaları İnegöl 'den

BURSA'nın İnegöl ilçesindeki mobilyacılar, Elazığ 'da yaşanan depremin ardından evleri yıkılan ailelerin, devlet tarafından yapılacak evlerinin tüm mobilya ihtiyacını karşılayacak.

Merkez üssü Elazığ'ın Sivrice ilçesi olan 6,8 büyüklüğündeki deprem sonrası depremzedeler için çalışmalar sürerken, Türkiye'nin dört bir yanından da bölgeye destekler geliyor. Mobilya ihracatıyla öne çıkan Bursa 'nın İnegöl ilçesindeki mobilyacılar, depremde evleri yıkılan ailelerin, devlet tarafından yapılacak evlerinin tüm mobilya ihtiyacını karşılamak için kampanya başlattı.

Konuyla alakalı açıklama yapan MOBİLİYUM Yönetimi Kurulu Başkanı Talha Timur Han, 'Elazığ'da yaşanan depremde gönül isterdiki hiçbir can kaybı olmasın. Üzülerek söylüyorum ki; 39 vatandaşımız hayatını kaybetti. Hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Bizlerde yaraların sarılması adına nakti olarak 50 Bin lira destekte bulunduk. İnegöl mobilyası adına, depremde zarar gören evleri yıkılan ailelerin tüm mobilya ihtiyaçlarını bedeli ne olursa olsun mobilya AVM olarak karşılamak istediğimizi söyledik. Bu gün itibariyle kampanyamızı başlattık. İnşallah ülkemizde bir daha bu acılar yaşanmaz. Şu da bir gerçek ülkemizde daha sağlıklı konutlar yapıp daha bilinçli nesiller yetiştirerek bundan sonraki depremlere hazırlıklı olmak lazım diye düşünüyorum. Cumhurbaşkanımızın talimatıyla evler yapılıyor. Bizlerde evlerin yapımının ardından mobilya ihtiyaçlarının tez zamanda karşılanması için çalışmalarımızı hızlandıracağız" dedi.

Mobilyacı Hakan Üçevliler ise, 'Yaşanan depremde hayatını kaybedenlere çok üzüldük. Bizler de mobilyacılar olarak elimizden gelen desteği vermeye hazırız" diye konuşurken, mobilya firması yetkilisi Almira Yıldız da, 'Bizler de çok üzüldük. Elimizden gelen desteği sağlayacağızö ifadelerini kullandı.