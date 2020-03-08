BURSA Dere kenarında ölü bulundu
Dere kenarında ölü bulunduBURSA'nın merkez Yıldırım ilçesinde Murat Yakut'ın (25), dere kenarında cesedi bulundu.
08.03.2020 12:23
Dere kenarında ölü bulundu
BURSA'nın merkez Yıldırım ilçesinde Murat Yakut'ın (25), dere kenarında cesedi bulundu.
Merkez Yıldırım ilçesinde Gökdere Deresi kenarında, sabah saatlerinde bir kişinin yerde hareketsiz yattığını gören çevredekiler, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekibi, üzerinden çıkan kimlikle Murat Yakut olduğu belirlenen kişinin, öldüğünü belirledi.
Murat Yakut'un cansız bedeni, yapılan incelemenin ardından Bursa Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı. Yakut'un ölüm nedeni, yapılacak otopsinin ardından belli olacak.
BURSA'nın merkez Yıldırım ilçesinde Murat Yakut'ın (25), dere kenarında cesedi bulundu.
Merkez Yıldırım ilçesinde Gökdere Deresi kenarında, sabah saatlerinde bir kişinin yerde hareketsiz yattığını gören çevredekiler, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekibi, üzerinden çıkan kimlikle Murat Yakut olduğu belirlenen kişinin, öldüğünü belirledi.
Murat Yakut'un cansız bedeni, yapılan incelemenin ardından Bursa Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı. Yakut'un ölüm nedeni, yapılacak otopsinin ardından belli olacak.
Kaynak: DHA
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