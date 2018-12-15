Bursa Dere Yatağında Ölü Bulunan Kayıp Kadın, Toprağa Verildi

Dere yatağında ölü bulunan kayıp kadın, toprağa verildi Bursa
'nın İnegöl
ilçesinde Huzur Mahallesi
'ndeki evinden çıkarak bir daha geri dönmeyen ve 5 gün gün sonra bir dere yatağından cesedi bulunan Arzı Balaban
(74), gözyaşları arasında toprağa verildi.
Geçtiğimiz pazartesi günü evinden bastonunu alıp çıkan Arzı Balaban, akşam saatleri olmasına rağmen bir daha geri dönmedi. Günlerce süren aramaların ardından yaşlı kadının önce terliklerine, ardından da ayak izine ulaşıldı. Dün de Bursa- Ankara
karayolu Şehitler Mahallesi
girişindeki dere yatağında yalı kadının cansız bedeni bulundu. Cumhuriyet Savcısının incelemesinin ardından ceset, kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Adli Tıp
Kurumuna gönderildi. Yaşlı kadının cenazesi bugün Adli Tıp Kurumundan alınarak önce evine, sonra da Akhisar
Mahallesi Fatih
camiine getirildi. Cenazeye yaşlı kadının ailesi ve yakınlarıyla vatandaşlar katıldı. Balaban'ın cenazesi öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından mahalle mezarlığında toprağa verildi.
Balaban,Bursa
15 Aralık 2018 Cumartesi 15:41