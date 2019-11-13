Haberler » Güncel » Bursa derede cansız bedeni bulunan emir, defnedildi - Haber

Bursa derede cansız bedeni bulunan emir, defnedildi

Derede cansız bedeni bulunan Emir, defnedildiBursa'nın İnegöl ilçesi Kulaca deresinde cansız bedeni bulunan Emir Kavaz (25) toprağa verildi.

13.11.2019 21:50 | Son Güncelleme: 13.11.2019 21:51
Derede cansız bedeni bulunan Emir, defnedildi
'nın ilçesi deresinde cansız bedeni bulunan Emir Kavaz (25) toprağa verildi.
Olay İnegöl'ün kırsal Kulaca mahallesindeki derede meydana geldi. 29 Ekim tarihinde evinden gezmek için çıktığı ve bir daha kendisinden alınamayan Emir Kavaz'ın cansız bedeni mahalle sakinleri tarafından derede bulundu. Olay yerine sevk edilen AFAD ekipleri Botla dereye girerek cenazeyi çıkardı. Yaklaşık 10 gün suda kaldığı tahmin edilen Emir Kavaz'ın cesedi tanınmayacak hale geldiği için Bursa Adli Tıp Kurumu'na getirilerek burada kimlik tespiti yapıldığı öğrenildi. Kimlik tespitinin ardından cenaze aileye teslim edildi.
Cenaze akşam namazının ardından Altınbaş Camisinde kılınan cenaze namazının ardından hastane mezarlığında defnedildi.
Bursa derede cansız bedeni bulunan emir, defnedildi

Kulaca, İnegöl, Bursa, Güncel

Kaynak: DHA


Son Dakika Güncel Haberleri
23:00 Erdoğan: "(ABD Başkanı Trump'a) Sizin Kürt diye zikrettiğiniz, PYD/YPG. Bunlar terör örgütü, bunlar...
22:59 ETEKLİ 3 ERKEK HIRSIZ GÜVENLİK KAMERASINA YAKALANDI
22:54 Lübnan'da bankaların grevi sürüyor
22:59 Son dakika: Trump'tan F-35 açıklaması: Erdoğan ve senatörlerle konuşuyoruz, halledeceğimizi umuyorum
22:56 Otobüste fenalaşan kız çocuğunu hastaneye yetiştirdi
22:59 Son dakika: Trump'tan F-35 açıklaması: Erdoğan ve senatörlerle konuşuyoruz, halledeceğimizi umuyorum
22:25 Erdoğan-Trump görüşmesi Twitter gündemine damga vurdu
22:22 Erdoğan-Trump görüşmesinde "terörle mücadele" dosyası dikkat çekti
22:01 Türkiye'nin terörle mücadelesinin anlatıldığı etikete Twitter sansür uyguladı
21:53 İstifası istenen Metin Feyzioğlu'na "disiplin" yolu için ilk adım atıldı
11:05 Son Dakika: Bakan Soylu: DEAŞ'ın önemli bir ismini Suriye'de yakaladık
20:16 Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Trump'ın baş başa görüşmesi başladı
12:55 Son dakika: Başsavcılığın itirazı üzerine gözaltına alınan Ahmet Altan tutuklandı
08:18 Son dakika: 4 HDP'li belediye başkanı daha görevden alındı
13.11.2019 23:02:34