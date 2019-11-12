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Bursa derede erkek cesedi bulundu

Derede erkek cesedi bulunduBursa'nın İnegöl ilçesi Kulaca Deresi'nde, erkek cesedi bulundu.

12.11.2019 19:11 | Son Güncelleme: 12.11.2019 19:13
Derede erkek cesedi bulundu
'nın ilçesi Deresi'nde, erkek cesedi bulundu. Uzun süredir suda olduğu için çürümeye başlayan cesedin kime ait olduğu araştırılıyor.
Kulaca Deresi kenarında gezerken, derenin içinde hareketsiz kişi olduğunu görenler, durumu jandarma ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen jandarma, AFAD ve sağlık ekipleri, botla dereye açıldı. Ekipler, 25 yaşlarındaki erkeğin, hayatını kaybettiğini tespit etti. Uzun süredir suda kaldığı için tanınmaz halde olan ceset, botla karaya çıkarıldı. Ceset, Bursa Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Ölen kişinin kimliği burada tespit edilmeye çalışılacak.
Bursa derede erkek cesedi bulundu

Kulaca, İnegöl, Bursa, Güncel

Kaynak: DHA


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