Bursa Dernekleşen Köy Kadınları Bin Kişiye İstihdam Sağladı

Kaynak: DHA

Dernekleşen köy kadınları bin kişiye istihdam sağladıBursa'nın Kestel ilçesi Saidabat Mahallesi'nde kadınlar, 2002 yılında kurdukları Saidabat Köyü Kadınları Dayanışma Derneği ile güçlerini birleştirip, köy kahvaltısı imkanı sunan işletme kurdular. Derneği kendi imkanlarıyla kurduklarını ve bin kadına istihdam sağladıklarını belirten Dernek Başkanı Sermin Cakalıoğlu, "Köyümüzün kadınlarının sosyalleşmesini sağlamak amacıyla derneğimizi kurduk. Türkiye'de bir ilk oldu" dedi.Uludağ eteklerinde bulunan Saidabat Mahallesi'nde yaşayan kadınlar, 2002 yılında kurdukları Saidabat Köyü Kadınları Dayanışma Derneği sayesinde kendi işlerinin sahibi oldular. Derneğin faaliyetleri sonucunda mahalle girişinde köy kahvaltısı hizmeti sunan otantik bir işletme kurduklarını belirten Dernek Başkanı Sermin Cakalıoğlu, "2002 yılında dernek kurmaya karar verdik. Cumalıkızık Köyü turizme açıldıktan sonra çok fazla turist ağırlıyordu. Biz de eşimle turist götürmüştük. Oradan etkilendim. Fakat orada herkes bireysel çalışıyordu. Oysa bizim kültürümüzde insanlar imece usulüyle iş yapar, ekmeğini birbiriyle paylaşır. Ben de böyle bir şey köyümüzde olsa ne güzel olur dedim eşime. O da konuya sahip çıktı. Bir anda aklıma dernek kurma fikri geldi. 2002 yılında bu maksatla kurduğumuz derneğimiz farkında olmadan Türkiye'de bir ilk oldu. Çünkü kırsaldaki kadınlarımıza ait böyle bir dernek yokmuş köylerde. İlk derneği burada kuracağımız zaman burası çöplüktü. Dernekçiliği köyümüzdeki kadınlara anlattık. Kendi köyümüzün kadınlarının sosyalleşmesini sağlamak ve maddi durumlarını desteklemek amacıyla derneğimizi kurduk. Diğer köylülere de örnek olduk. 35 kişiye iş imkanı doğdu mekanımızda" diye konuştu.DEVLETTEN DESTEK ALAMADILARDernek Başkanı Cakalıoğlu, derneğin kuruluş aşamasında devletten hiçbir destek almadıklarını ve kendi çabalarıyla derneği kurduklarını belirterek, "Gelen misafirlerimiz burayı çok beğendi. 'Hibe mi aldınız' dendi. Ama maalesef proje hazırlamamıza rağmen kabul edilmedi. Bankadan kredi çekip, bu yeri yaptık. Şu anda 60 kadın dönüşümlü çalışıyor. Bunu görenler 'Nasıl yaptınız' diye sordular. Biz de onlara elimizden geldiğince anlatmaya çalıştık. Önce platform kurduk ve her köyde ziyaret ederek onlara anlatmaya çalıştık neler yapıyorlar diye. Baktık bazıları ürünlerini satamıyorlardı. Biz de onların ürünlerini alıp, satmaya çalıştık?? şeklinde konuştu.'AVRUPA'YA ÖRNEK OLDUK'Kurdukları derneğin daha sonra diğer köylerde de uygulamaya konduğunu ve bunun sonucunda da federasyona dönüştüklerini ifade eden Cakalıoğlu, "Valilik bize 'federasyon kurun, bu kadar güzel işler yapıyorsunuz' dedi. Biz de 21 dernekle federasyon kurduk. Nilüfer ilçesinde bir yer açtık. Buraya da valilik ve bazı kurumlar destek oldu. Şu anda orada da bin kadına iş imkanı doğdu. Tırnaklarımızla kazıyarak, buralara geldik. Şu anda federasyon başkanlığı görevini de ben yürütüyorum. Burada tepsiyle geliyor kahvaltı ve kahvaltıda bulunan 20 çeşit ürünlerin hepsi doğal. Ayrıca tonlarca salça yapılıyor. Biz 1 tonla başladık. Avrupalılar bile geldi burada belgesel çekti. Avrupa'ya bile örnek oldu bu yaptığımız proje" değerlendirmelerinde bulundu.