Haberler » kultur-sanat » Bursa Devlet Tiyatrosunun yeni çocuk oyunu izleyiciyle buluştu - Haberler

Bursa Devlet Tiyatrosunun yeni çocuk oyunu izleyiciyle buluştu

Ahmet Vefik Paşa (AVP) Bursa Devlet Tiyatrosunun yeni çocuk oyunu "Tıngır Mıngır Ülke"nin ilk gösterimi, oyunun müziklerini yapan sanatçı Fatih Erkoç'un da katılımıyla AVP Sahnesi'nde izleyici ile buluştu.

23.12.2019 09:46 | Son Güncelleme: 23.12.2019 09:52 Bursa Devlet Tiyatrosunun yeni çocuk oyunu izleyiciyle buluştu
Ahmet Vefik Paşa (AVP) Devlet Tiyatrosunun yeni çocuk oyunu "Tıngır Mıngır Ülke"nin ilk gösterimi, oyunun müziklerini yapan sanatçı Fatih Erkoç'un da katılımıyla AVP Sahnesi'nde izleyici ile buluştu.
"Deprem" gerçeğini eğlenceli ve öğretici bir yaklaşımla anlatan, Kazım Güçlü'nün yazıp yönettiği "Tıngır Mıngır Ülke" adlı çocuk oyunu ilk gösteriminde seyircilerden büyük alkış ve tam not aldı.
Oyunda; AVP Bursa Devlet Tiyatrosunun genç yetenekleri Ceren Kayış, Cem Hamza Çanakoğlu, Deniz Orakçı Yavuz, Murat Divitçioğlu, Acan Ağır Aksoy, Çağrı Zora, Öykü Esendemir, Kübra Tüzgün, Ferhun Yılmaz, Orhan Ergün ve Murat Emrah Kanra rol alıyor.
Işık tasarımını Sinan Mahçup, kostüm tasarımını Deniz Göl, dekor tasarımını Özlem Kurtdere, koreografisini Pınar Ataer'in yaptığı oyunun müzikleri besteci, aranjör ve yorumcu Fatih Erkoç tarafından bestelendi. Oyunun finalinde oyuncular ve teknik kadro ile el ele seyircileri selamlayan Erkoç, "Bu projede yer almaktan gurur duydum. Bu harika oyunun tüm çocuklarımızın geleceklerine ışık tutmasını diliyorum." dedi.
Tıngır Mıngır Ülke, sezon sonuna kadar AVP Sahnesi'nde çocuk izleyicilerle buluşmaya devam edecek.

Ahmet Vefik Paşa, Bursa, Kültür Sanat

Kaynak: AA

kultur-sanat

Son Dakika Haberleri

10:36   Van'da "Sağlıkta hizmet sunumu değerlendirme toplantısı" yapıldı - Haberler
10:34   Düğünden 1 gün önce nişanlısını öldüren sanığa müebbet istemi - Haberler
10:31   Dilenci kılığına giren CNN Türk muhabiri, 1 saatte 82 lira topladı - Haberler
10:26   Sağlıklı bir cinsel yaşam için 11 öneri - Haberler
10:25   CHP'den, Çubuk'taki saldırıya ilişkin bakanlık hakkında savcılığa suç duyurusu - Haberler
10:25   Malatya'da 6 ton sahte içki ele geçirildi - Haberler
10:15   Üst geçidi kullanmayan kadın, feci şekilde can verdi - Haberler
10:12   Son dakika: Mansur Yavaş, Sinan Aygün hakkında suç duyurusunda bulundu - Haberler
09:39   Muhtarı sokak ortasında öldüren katil zanlısının üzerine kayıtlı 47 hat tespit edildi - Haberler
09:19   Motosiklet kazada parçalara ayrıldı, 2 kardeş yaralandı - Haberler
23.12.2019 10:41:17