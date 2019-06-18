18.06.2019 13:56
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BURSA Devrilen traktörden fırlayan sürücü ağır yaralandı

Devrilen traktörden fırlayan sürücü ağır yaralandıBursa'nın İznik ilçesinde devrilen traktörden fırlayan sürücü Rahmi Gökhan (52), yaklaşık 20 metre yükseklikten düşerek, ağır yaralandı.

Devrilen traktörden fırlayan sürücü ağır yaralandı
Bursa'nın İznik ilçesinde devrilen traktörden fırlayan sürücü Rahmi Gökhan (52), yaklaşık 20 metre yükseklikten düşerek, ağır yaralandı.
Kaza, İznik ilçesi Yenişehir karayolu Derbent mevkisinde meydana geldi. Saman balyası yüklü Rahmi Gökhan (52) yönetimindeki 16 UL 357 plakalı traktör, virajda kontrolden çıkarak devrildi. Kaza sırasında fırlayan Rahmi Gökhan, bariyerleri aşarak yaklaşık 20 metreden düşerek yaralandı. Gökhan, çağırılan ambulansla İznik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Rahmi Gökhan'ın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi.BURSA Devrilen traktörden fırlayan sürücü ağır yaralandı
Kaynak: DHA
Bursa, İznik, Güncel

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