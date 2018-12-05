Bursa 'Diriliş Ertuğrul' Oyuncuları Fetih Müzesi'nde

Panorama 1326 Bursa
Fetih Müzesi'ndeki 'Diriliş Ertuğrul
Kostümleri ve Aksesuarları' sergisi, dizi oyuncularının da katıldığı törenle kapılarını ziyaretçilere açtı. Bursa'nın merkez Osmangazi Belediyesi
tarafından şehre kazandırılan Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi ziyaretçilerini ağırlamaya devam ediyor. 'Diriliş Ertuğrul' dizisinin İlbilge Hatun'u Hande Soral
, Gündüz Bey rolüne hayat veren Arif Diren, Dragos rolüyle ekranlara çıkan İlker Aksum
ve Dumrul Alp rolündeki Edip Zeydan ile Melikşah
Alp rolündeki Melikşah Özen, Fetih Müzesi'ni ziyaret etti. Müzede düzenlenen 'Diriliş Ertuğrul Kostümleri ve Aksesuarları' sergisinin açılış töreni için gelen oyuncular Panorama 1326'ya hayran kaldı. Gördükleri karşısında hayranlığını gizleyemeyen Diriliş Ertuğrul'un 'Dragos'u, Bursalı sanatçı İlker Aksum,Şok oldum. Bursalı olmaktan, Gemlikli olmaktan gurur duyuyorum. Dünyanın en güzel müzelerinden birindeyiz dedi. Dizinin 'İlbilge Hatun'u Hande Soral ise, Kendi memleketimde bu kadar güzel ilk panoramik müzeyi görmekten mutluluk duydum. Emeği geçen herkesin eline sağlık ifadelerini kullandı.
Hande Soral,Bursa,Diriliş Ertuğrul
05 Aralık 2018 Çarşamba 10:12