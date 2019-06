BURSA Doğalgaza geçmenin tam zamanı

Kaynak: DHA

Doğalgaza geçmenin tam zamanıVIDEO YOKDoğal gaz dağıtım şirketlerinden Bursagaz, Bursa'da doğalgaz kullanımına geçmeyen hane kalmaması için düzenlediği kampanya ve yatırımlara hız kesmeden devam ediyor. 'Doğal Gaza Geçmenin Tam Zamanı!' sloganıyla başlatılan doğal gaz dönüşüm kampanyasına katılanlar, yetkili iç tesisat firmalarının sunduğu avantajlı fiyatlardan ve taksit imkanlarından yararlanma şansına sahip olacak.Vatandaşlara uygun fiyatlarla doğal gaz dönüşüm fırsatı sunmak amacıyla başlatılan kampanya hakkında konuşan Bursagaz Genel Müdür Yardımcısı Şükrü Özden, '01.01.1992 ile 31.12.2018 tarihleri arasında abone olmuş henüz gaz kullanımına geçmemiş vatandaşlarımıza uygun fiyatlarla doğal gaz dönüşüm fırsatı sunarak, en ekonomik ve konforlu yakıt olan doğal gaz kullanımının herkes için ulaşılabilir olmasını amaçlıyoruz. 'Doğal Gaza Geçmenin Tam Zamanı!' sloganıyla havaların ısınmasını fırsat bilip kış gelmeden doğal gaz dönüşümlerini yaptırmak isteyenlere kampanyaya katılan yetkili iç tesisat firmaları aracılığında 2.900 TL'den başlayan ve kampanyaya katılan bankanın sunmuş olduğu kredi fırsatlarıyla 36 aya varan taksitli ödeme seçeneği ile dönüşüm fırsatları sunuyoruz. Her hafta kampanya kapsamında doğalgaz kullanım sözleşmesi yapan 3 kişiye 500 metreküp doğalgaz ve her gün üç kişiye sürpriz armağanlarhediye edeceğiz. Yine kampanyamız kapsamında DOSİDER (Doğal Gaz Cihazları Sanayicileri ve İş Adamları Derneği) iş birliği her hafta 1 kişiye kombi hediye edeceğiz.Bu kampanyanın hayata geçirilmesine katkı sağlayan DOSİDER'e, yetkili iç tesisat firmalarına ve muhtarlarımıza teşekkür ediyoruz? diye konuştu.'Doğal Gaza Geçmenin Tam Zamanı!' sloganıyla başlayan yeni kampanya ile Bursalılar yaz mevsiminde doğal gaz dönüşümlerini ekonomik ve avantajlı fiyatlarla, kolayca yapabilecek. 10 Haziran itibariyle başlatılan yeni kampanya ile katılımcılar, yetkili iç tesisat firmalarının sunduğu 2.900 TL'den başlayan tesisat dönüşüm maliyetlerinden ve kampanyaya katılım sağlayan banka aracılığı ile 6 aydan 36 aya kadar uygun taksit imkanlarından yararlanabilecek.Kampanya kapsamında ayrıca müşterilere güvence bedeline 4 taksit imkanı sağlanıyor. 31 Ağustos'a kadar devam edecek kampanya ile ilgili detaylı bilgiye www.bursagaz.com sitesinden de ulaşılabiliyor.Bursagaz kampanya kapsamında güvence bedeline toplamda 4 taksit imkanı sunuyor. Doğal gaz dönüşüm kampanyasından faydalanacak olan aboneler, kampanyaya katılan banka ve kampanyaya katılan yetkili iç tesisat firmaları tarafından sağlanan uygun kredi fırsatlarından yararlanabiliyor.Bursagaz'ın doğal gaz dönüşümü kampanyası hakkında detaylı bilgiye Bursagaz'ın web sitesi www.bursagaz.comadresinden ve 444 11 33 no'lu Bursagaz Çağrı Merkezi'nden ulaşılabiliyor.Görüntü Bilgisi-Röportaj-Vatandaslardan görüntüler-Çalışanlardan detaylarDosya adı 1105bursagazSüre4.54 dk Boyut548MBHaber Cansel ORUÇKamera Halil ÖZÇOBANBURSA,(DHA)(Tür: Yurt)