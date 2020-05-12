BURSA Domuz kapanına yakalanan yavru ayı, kurtarıldı

Domuz kapanına yakalanan yavru ayı, kurtarıldıBursa'da Uludağ eteklerinde domuz kapanına yakalanan yavru ayı, jandarma, itfaiye ve Doğa Koruma ve Milli Parklar ekiplerinin yoğun çabası sonucu kurtarıldı.

12.05.2020 13:13 | Son Güncelleme: 12.05.2020 13:18

Domuz kapanına yakalanan yavru ayı, kurtarıldı

Bursa'da Uludağ eteklerinde domuz kapanına yakalanan yavru ayı, jandarma, itfaiye ve Doğa Koruma ve Milli Parklar ekiplerinin yoğun çabası sonucu kurtarıldı.

Uludağ eteklerindeki kırsal Gökçeören Mahallesi yakınlarında yavru bir ayının, domuz kapanına yakalandığını fark edip, jandarmaya haber verdi. İhbar üzerine bölgeye Doğancı Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri sevk edildi. Gelen ekipler, itfaiye ve Doğa Koruma ve Milli Parklar 2. Bölge Müdürlüğü ekiplerinden yardım istedi.

Bursa Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü Veteriner Hekimi Azizcan Sezer, tel kapana yakalanan yaralı yavruyu, iğne ile uyuttu. İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla yavru ayı, kapandan kurtarıldı.

Durumu hafif olan yavru ayı, tedavisinin ardından uyandırılarak doğal ortamına salındı. Uzun uğraşlar sonucu ayıyı kurtaran ekipler, oruçlarını su içerek açtı.

BURSA Domuz kapanına yakalanan yavru ayı, kurtarıldı

Kaynak: DHA

Etiketler: Doğa Koruma ve Milli Parklar, Jandarma, İtfaiye, Bursa, Güncel, Haber

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