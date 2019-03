Bursa Dünyanın Dört Bir Yanına Alem Satıyor

Kaynak: DHA

Dünyanın dört bir yanına alem satıyor Bursa 'da, dedesinden kalan mesleği 52 yıldır devam ettiren Ayhan Savut'un (72) yaptığı el emeği alemler, birçok ülkedeki camileri süslüyor. Yeni İstanbul Havalimanı'na inşa edilecek caminin alemlerini de hazırladığını belirten Savut, "Dedemizden kalan mesleğimizi hala sürdürüyoruz. Bir çok ülkeden alem siparişi alıyoruz" dedi.Osmanlı döneminin alem ustalarından Mustafa Efendi'nin torunu Ayhan Savut'un ürettiği alemler, yurtiçi ve yurt dışından ilgi görüyor. Mesleğinin 3'üncü kuşak temsilcisi alem ustası Savut, "Babam yaşlanmaya başlayınca 20 yaşında alem yapmaya başladım. Meslekteki 50 sene geride kaldı. Dünyanın her yerine alem yaptım. 1979 senesinde Suudi Arabistan Kralı'na alem yaptım. Hala Riyad 'da pırıl pırıl duruyormuş. Dünyanın her yerine lazım oldukca alem ihracatı yapıyorum. Yurtdışında İslam Dernekleri var. Amerika 'da, Almaya'da, Hollanda 'da cami yapıyorlar. Hemen hemen hepsine alem yaptım. Geçtiğimiz yıl Fildişi Sahilleri 'ne gönderdim. Daha sonra Gana 'da büyük bir cami yaptılar" dedi.KARARMAYAN ALEM ÜRETTİKardeşinin makine mühendisi olduğunu ve onun tavsiyeleriyle ürünlerini geliştirip, kararmayan alem ürettiğini belirten Savut, "Bu işi yapan çok meslektaşım var. Türkiye 'de 12-13 tane alemci var. Kararmayan alem yapmaya kimsenin ömrü yetmez. Kardeşim makine yüksek mühendisi. Dünyanın her yerini gezdi. Nereye gittiyse bana bir şeyler getirdi. Onlardan yola çıkarak deneye deneye ben buldum" diye konuştu.3'ÜNCÜ HAVALİMANI CAMİSİ'NE ALEM YAPTIİstanbul Yeni Havalimanı'nda inşa edilen caminin alemlerini de kendisinin ürettiğini belirten alem ustası Savut, "İstanbul'daki yeni havaalanına cami yapılıyormuş. Onu yapan firma benimle irtibata geçti. Yapılacak olan cami için alem yapmamı istediler. Onları da yapmak üzereyim. İki tane minaresine, bir tane ana kubbeye bir de şadırvan çeşmesine alem yaptım. Minareler için 230 santimetre, kubbesi için 400 santimetre alem yapıyorum" ifadelerini kullandı.