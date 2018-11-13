Bursa Durakta İntihar Etmek İstedi, Bağladığı Kemer Çözülünce Kurtuldu

Bursa
'nın İnegöl
ilçesinde Arif M.D.(17), otobüs durağına bağladığı kemerle intihar girişiminde bulundu. Bağladığı kemerin çözülmesiyle yere düşen genç, hastanede tedavi altına alındı.
Olay, Ertuğrulgazi Mahallesi
Bülbüller Caddesi üzerinde bulunan otobüs durağında meydana geldi. Arif M.D. kemerini durağa bağlayarak intihar etmek istedi. Bağladığı kemerin çözülmesiyle yere düşen genci yerde hareketsiz şekilde gören vatandaşlar durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Arif M.D. olay yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık Ekibinin ilk müdahalesinin ardından İnegöl Devlet Hastanesine sevk edilerek tedavi altına alındı. Arif M.D.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
İnegöl,Bursa