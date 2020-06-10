BURSA Düştüğü bisikletin gidonu karnına saplanan çocuk öldü

Düştüğü bisikletin gidonu karnına saplanan çocuk öldüBursa'da, yokuşta sürdüğü bisikletin gidonu, dengesini kaybedip düşmesi üzerine karnına saplanan Mehmet Kantar (13), hayatını kaybetti.

10.06.2020 10:36 | Son Güncelleme: 10.06.2020 11:25
Düştüğü bisikletin gidonu karnına saplanan çocuk öldü
Bursa'da, yokuşta sürdüğü bisikletin gidonu, dengesini kaybedip düşmesi üzerine karnına saplanan Mehmet Kantar (13), hayatını kaybetti.
Olay, sabah, Gemlik'e bağlı Orhaniye Mahallesi Kumla Caddesi'nde meydana geldi. Yokuşta bisiklet süren Mehmet Kantar, dengesini kaybederek, düştü. Bisikletin gidonu karnına saplanan çocuk ağır yaralandı. İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Kantar, götürüldüğü Gemlik Devlet Hastanesi'nda tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak, hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. BURSA Düştüğü bisikletin gidonu karnına saplanan çocuk öldü

Kaynak: DHA

Etiketler: Gemlik, Bursa, Güncel, Haber

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