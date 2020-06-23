BURSA EKİPLER DEREYE YOĞUNLAŞTI

Bursa'daki sel felaketinde kaybolan Derya'yı arama çalışmaları devam ediyor (2)Bursa'nın Kestel ilçesinde, geçen pazar günü sağanak sonrası meydana gelen 5 kişinin yaşamını yitirdiği selde kaybolan Derya Bilen'i arama çalışmalarına devam ediliyor.

23.06.2020 12:08 | Son Güncelleme: 23.06.2020 12:28
Bursa'daki sel felaketinde kaybolan Derya'yı arama çalışmaları devam ediyor (2)
Bursa'nın Kestel ilçesinde, geçen pazar günü sağanak sonrası meydana gelen 5 kişinin yaşamını yitirdiği selde kaybolan Derya Bilen'i arama çalışmalarına devam ediliyor. Sele kapılan Derya Bilen'in Karanlıkdere olarak bilinen mevkide, dere içerisinde olabileceği ihtimaline karşı deniz polisi ve Nilüfer Arama Kurtarma ekibi bu bölgeye yoğunlaştı. Özel kıyafetlerle dere içerisinde arama yapan ekipler, yüksek debisi olan derede zor şartlarda arama çalışmalarını sürdürdü.
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BURSA (DHA)
BURSA EKİPLER DEREYE YOĞUNLAŞTI

Kaynak: DHA

Etiketler: Derya Bilen, Kestel, Bursa, Güncel, Haber

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