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BURSA El freni çekilmeyen otomobil, refüjdeki saksıya çarptı

BURSA El freni çekilmeyen otomobil, refüjdeki saksıya çarptı.

12.03.2020 10:28 | Son Güncelleme: 12.03.2020 10:30
BURSA El freni çekilmeyen otomobil, refüjdeki saksıya çarptı
BURSA El freni çekilmeyen otomobil, refüjdeki saksıya çarptı

Kaynak: DHA

Etiketler : Güncel

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