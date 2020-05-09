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BURSA Emekli maaşının 500 TL'sini bağışladı

Emekli maaşının 500 TL'sini bağışladıBURSA'nın İnegöl ilçesinde, Mehmet Ayaz (83), Vefa emekli maaşından 500 TL'yi 'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' kampanyasına bağışladı.

09.05.2020 22:15 | Son Güncelleme: 09.05.2020 22:16
Emekli maaşının 500 TL'sini bağışladı
BURSA'nın İnegöl ilçesinde, Mehmet Ayaz (83), Vefa emekli maaşından 500 TL'yi 'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' kampanyasına bağışladı.
İnegöl'e bağlı kırsal Soğukdere Mahallesi'nde oturan Mehmet Ayaz, İnegöl Kaymakamlığı Vefa Sosyal Destek Grubu'nu arayarak emekli maaşının çekilmesini istedi. Mehmet Ayaz, emekli maaşını çekerek adresine getiren Vefa Sosyal Destek ekibine 500 TL vererek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından başlatılan 'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' kampanyasına bağışta bulundu.
Mehmet Ayaz, görevlilere, her maaş çektiğinde çeşitli kurumlar aracılığıyla devlete bağışta bulunduğunu belirterek bu durumun kendisini mutlu ettiğini söyledi. BURSA Emekli maaşının 500 TL’sini bağışladı

Kaynak: DHA

Etiketler: Biz Bize Yeteriz Türkiyem, Mehmet Ayaz, Güncel, Haber

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