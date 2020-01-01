Haberler » Güncel » Bursa emniyet ekipleri yılbaşını huzurla geçirilmesini sağladı - Haber

Bursa emniyet ekipleri yılbaşını huzurla geçirilmesini sağladı

Emniyet ekipleri yılbaşını huzurla geçirilmesini sağladıBURSA'nın Gemlik ilçesinde, emniyet ekipleri, İHA'ları da kullanarak yaptıkları uygulamada halkın yılbaşını huzur ve güven içinde geçirmesini sağladı.

01.01.2020 18:08 | Son Güncelleme: 01.01.2020 18:09
Emniyet ekipleri yılbaşını huzurla geçirilmesini sağladı
BURSA'nın ilçesinde, emniyet ekipleri, İHA'ları da kullanarak yaptıkları uygulamada halkın yılbaşını huzur ve güven içinde geçirmesini sağladı. Gemlik'te yeni yıl coşkuyla kutlanırken, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri de halkın huzur ve güven içinde kutlama yapabilmesi için bir hafta önceden tedbirlerini aldı. İlçenin giriş ve çıkışlarında oluşturdukları kontrol noktalarında drone destekli asayiş ve trafik uygulaması yapan emniyet ekipleri, yeni yılın ilk saatlerinde de silahla havaya ateş edenleri de İHA'larla tespit etti.
Gece boyu düzenlenen operasyonlar sonucunda 7 tabanca, 2 av tüfeği, çok sayıda fişek ve bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.
Ayrıca uygulamada çeşitli suçlardan haklarında yakalama kararı bulunan 6 kişi de yakalanıp gözaltına alındı.
Bursa emniyet ekipleri yılbaşını huzurla geçirilmesini sağladı

Emniyet Müdürlüğü, Gemlik, Huzur, Güncel

Kaynak: DHA


Güncel

Son Dakika Haberleri

19:11   Hak-İş Genel Başkanı Arslan'dan teröre karşı birlik ve beraberlik mesajı - Haber
19:10   Evden kaçan kızlarını geri götürmek için geldiler, karakolluk oldular - Haber
19:10   Filtresiz santraller için süre doldu - Haber
19:10   Bakan Kurum: "Kahramanmaraş Afşin A, Kütahya Seyitömer, Kütahya Tunçbilek, Sivas Kangal ve... - Haber
19:07   Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, "5 termik santral tamamen 1 termik santral kısmen kapatılacak"... - Haber
17:36   Büyük ikramiye şakası psikolojisini bozdu - Haber
17:22   Gökyüzündeki görsel şölen vatandaşları şaşkına çevirdi - Haber
17:10   Zeytinburnu'nda İETT otobüsleri çarpıştı: 15 kişi yaralandı - Haber
16:24   İzmir 20 milyon TL'nin sahibi olan talihliyi arıyor - Haber
15:31   Siirt'te yıkılan bina yan yattı, yan binadaki vatandaşlar tahliye edildi - Haber
1.01.2020 19:16:24