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Bursa Emniyet Müdürü Aslan'dan geçmiş olsun mesajı

Bursa Emniyet Müdürü Tacettin Aslan, TFF 1. Lig ekiplerinden Bursaspor'un taraftarını taşıyan otobüsün devrilmesi nedeniyle geçmiş olsun mesajı yayımladı.

22.02.2020 15:48 | Son Güncelleme: 22.02.2020 15:48Bursa Emniyet Müdürü Aslan'dan geçmiş olsun mesajı
Emniyet Müdürü Tacettin Aslan, TFF 1. Lig ekiplerinden 'un taraftarını taşıyan otobüsün devrilmesi nedeniyle geçmiş olsun mesajı yayımladı.
Aslan, mesajında, " ili Kazım Karabekir Stadyumunda oynanacak olan Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Bursaspor TFF 1. Lig müsabakasında Bursaspor takımımızı desteklemek üzere Erzurum iline yola çıkan Bursasporlu taraftarları taşıyan otobüsün Erzurum Aşkale ilçesi Tepebaşı Geçidi yakınlarında kayarak devrildiğini üzüntü ile öğrenmiş bulunmaktayım. Kazada yaralanan taraftarlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletir, Bursaspor takımımıza oynanacak müsabakada başarılar dilerim." ifadelerini kullandı.

Türkiye Futbol Federasyonu, Bursaspor, Erzurum, Bursa, Güncel

Kaynak: AA

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