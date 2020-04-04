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Bursa emniyeti vatandaşlara sokak sokak para dağıttı

Bursa emniyeti vatandaşlara sokak sokak para dağıttı -'Evde kal' uyarıları kapsamında maaşları bekçiler dağıttı Koronavirüs tedbirleri kapsamında kolluk güçleri ve bekçiler, PTT'den çektikleri paraları ihtiyaç sahiplerinin evlerini teslim ediyor.

04.04.2020 18:51 | Son Güncelleme: 04.04.2020 18:54
Bursa emniyeti vatandaşlara sokak sokak para dağıttı
-'Evde kal' uyarıları kapsamında maaşları bekçiler dağıttı
BURSA - Koronavirüs tedbirleri kapsamında kolluk güçleri ve bekçiler, PTT'den çektikleri paraları ihtiyaç sahiplerinin evlerini teslim ediyor. Bu uygulamadan çok memnun olan bir vatandaş, emniyet güçlerine teşekkür ve dua etti.
Koronavirüs tedbirleri kapsamında postahanelerin kapatılması üzerine yardım paralarını emniyet güçleri ve postacılar dağıtmaya başladı. Bursa İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ihtiyaç yardımı ailelere parayı ulaştırmak için harekete geçti. Bursa'da yaklaşık 7 bin vatandaşa paralarını ulaştırmak için harekete geçen ekipler, PTT şubelerine giderek paraları çekti. Vatandaşların mağdur olmaması için sokak sokak, kapı kapı dolaşan ekipler, Bursa Sosyal Yardımlaşma Vakfı'nın belirlediği ihtiyaç sahiplerine hem devletin bağladığı aylıkları, hem de koronavirüs tedbirleri çerçevesinde verilen bin liralık nakdi yardımı teslim etti. Zillere basarak apartmana giren bekçileri gören vatandaşlar şaşkınlık yaşarken, birçok vatandaş uygulamadan memnun kalarak teşekkür etti.
"Korktuğum için gidip paramı almadım"
Şubeler önünde uzun kuyruklar oluştuğu için parasını çekmeye gitmediğini söyleyen bir vatandaş, "Uygulamadan çok memnunum, televizyonlarda gördüm, şubeler önünde uzun kuyruklar oluşuyordu. Ben de korktuğum için gidip paramı almadım. Sonradan öğrendim ki böyle bir uygulamaya geçilmiş. Bütün yetkililere teşekkür ediyorum, bizi mağdur etmediler" diye konuştu.
Salgın sebebiyle dışarı çıkmadıklarını söyleyen başka bir vatandaş ise, "Uygulama devam ederse çok güzel olur, çok memnunuz. Sağlığımız için dışarıya çıkmıyoruz. Bu uygulamayla birlikte paramızı bekçiler bizlere kadar getiriyor. Mağdur olmuyoruz" ifadesinde bulundu. Bursa emniyeti vatandaşlara sokak sokak para dağıttı

Kaynak: İHA

Etiketler: Koronavirüs, Bursa, PTT, Genel

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Bursa emniyeti vatandaşlara sokak sokak para dağıttı
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