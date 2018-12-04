Bursa Endüstri Zirvesi Fuarları Makine Satışlarına Büyük Katkı Sağladı

7 ayrı salonda 40 bin m2 de kapalı alanda 20 ülkeden 346 firma ve temsilciliğinin katılımıyla düzenlenen zirve,yaklaşık 500 Milyon TL'lik iş hacmine yaklaştı.Fuarda gerçekleşen ticari faaliyetlerin ihracata da olumlu katkı yaptığını dile getiren Tüyap Bursa Fuarcılık A.Ş. Genel Müdürü İlhan Ersözlü, zirvenin Türkiye ve Dünya'nın farklı yerlerinden sektör temsilcilerini bir araya getirdiğini belirtti.

'Makine yapan makinaların' fuarı Bursa Endüstri Zirvesi, 29 Kasım - 2 Aralık tarihlerinde Tüyap Bursa Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi'nde gerçekleştirildi. Makine imalat sektörünün tüm paydaşlarını bir araya getiren zirve, 20 ülkeden 346 firma ve firma temsilciliğini 7 ayrı salondan oluşan 40 bin m2 de kapalı alanda buluşturan fuarlar, sanayinin gelişimine yön veren sektörleri aynı çatı altında bir araya getirerek, son teknolojinin ziyaretçi ile buluştuğu son nokta olması ile de dikkat çekti.

Bursa Metal İşleme Teknolojileri Fuarı, Bursa Sac İşleme Teknolojileri Fuarı,

Kaynak Teknolojileri Fuarı ve Otomasyon Fuarı'nı içeren, Türkiye makine imalat sektörünü bir araya getiren Bursa Endüstri Zirvesi'nde; yurt içinden 40'tan fazla sanayi şehrinden ve yurt dışından 68 ülkeden gelen toplamda 42 bin 116 ziyaretçi ağırlandı.

Makine Sektörünün Nabzı Bursa'da Attı

Bursa Endüstri Zirvesi'nde; cnc tezgâhlarından takım tezgâhlarına, sac işleme makinalarından ölçü kontrol sistemlerine, insanlarla çalışan robotlardan yeni nesil yazılımlara ve otomasyonlara kadar geniş ürün grubu yer aldı. Zirve hakkında açıklamalarda bulunan Tüyap Bursa Fuarcılık A.Ş. Genel Müdürü İlhan Ersözlü, fuarların son teknoloji inovasyon ürünleri ile büyük ilgi gördüğünü söyledi. Ersözlü sözleri şöyle sürdürdü: " Makina imalat sektörünün nabzı 4 gün boyunca Bursa'da attı. Fuarlar şehri olarak bilinen Bursa, kendi alanında ülkemizin en önemli 2. fuarına ev sahipliği yaptı. Bu fuarlar ile beraber ülkemizin ve dünyanın farklı yerlerinden birçok ziyaretçi bir araya gelerek hem önemli iş bağlantıları kuruyor hem de ülke ekonomisine önemli katkı sağlıyor. Katılımcı sayısı, ticari faaliyetler ve ziyaretçi sayıları Bursa Endüstri Zirvesi'nin sektörünün marka fuarlarından biri olduğunu gösteriyor. Zirvemiz, bu yıl da makine satışlarına yaptığı yaklaşık 500 Milyon TL katkı ile hedefini yakaladı. Fuarlar, seneye de sektör profesyonellerinin ajandasında ilk sırada yer almaya devam edecek."

Ersözlü, "Lider markaların son teknoloji kullanılarak geliştirilen tasarım ürünlerinin yer aldığı Fuarlarda farklı coğrafyalardan organize edilen alım heyetlerini ağırladık. TÜYAP'ın yurtdışı ofislerinin de çalışmaları ve Bursa Ticaret ve Sanayi Odası ve T.C. Ticaret Bakanlığı koordinasyonu ile düzenlenen URGE projeleri kapsamında, ABD, Almanya, Arnavutluk, Azerbaycan, Belçika, Birleşik Arap Emirlikleri, Bosna - Hersek, Brezilya, Bulgaristan, Burkina Faso, Cezayir, Çek Cumhuriyeti, Çin, Fas, Filistin, Finlandiya, Fransa, Gine, Güney Afrika Cumhuriyeti ,Gürcistan, Güney Kore, Hindistan, Hollanda, Irak, İngiltere, İran, İspanya, İsrail, İsveç, İsviçre, İtalya, Japonya, Katar, Kazakistan, Kenya, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Kırgızistan, Kosova, Kuveyt, Letonya, Libya, Lübnan, Macaristan, Makedonya, Malta, Mısır, Moldova, Nijerya, Özbekistan, Pakistan, Polonya, Romanya, Rusya, Siri Lanka, Sırbistan, Slovenya, Suudi Arabistan, Tacikistan, Tavvan, Tayvand, Tunus, Türkmenistan, Ukrayna, Umman, Ürdün, Yemenve Yunanistan'da organize edilen 1000'in üzerinde iş insanı fuarda iş birlikleri kurdu. Yurt içinden 40'tan fazla sanayi şehrinden gelen heyetlerin de dahil olması ile Fuarlar süresince oluşan iş bağlantıları, katılımcı firmaların yeni pazarlara açılması için büyük fırsatlar sunarken aynı zamanda istihdam anlamında da avantajlar sağladı." dedi.

UR-GE projeleri büyük ilgi Gördü

Yurt dışından gelen profesyonel ziyaretçilerden de yoğun ilgi gören fuarlarda katılımcılar, ürünlerini 4 gün boyunca ziyaretçilere tanıtma fırsatı buldu. Makine, uzay havacılık savunma, raylı sistemler sektörü UR- GE projeleri 'Ticari Safari' Projesi kapsamında yerli firmalar ve yabancı iş dünyası temsilcileri B2B programı ile bir araya geldi.

Sektörümüzün Yanındayız

BTSO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Cüneyt Şener, Bursa'nın üretim tecrübesi, sermaye altyapısı, yüksek iş kalitesi ve dinamik girişimcileriyle Türkiye'nin ihracat odaklı büyümesine ciddi katkılar sağladığını ifade etti. Bursa'nın üretim ve ihracat başarısı ile birlikte dönüşüm sürecindeki rolüyle makine sektörünün hedeflerine de yüksek düzeyde ivme kazandırdığını kaydeden Şener, "Sektörümüz, 2017 yılında 15 milyar dolar seviyesine ulaşan ihracatını yıl sonunda 17 milyar dolar barajının üzerine, 2023 yılında ise 100 milyar dolara ulaşacaktır. BTSO olarak gerek ülkemizin vizyonu doğrultusunda hayata geçirdiğimiz özel projelerle, gerekse de firmalarımıza uluslararası alanda rekabet gücü kazandıran ihracat odaklı projelerimizle sektör temsilcilerimizin yanında olmaya devam edeceğiz."dedi.

Fuarlar İle İhracatta Vitesi Artırıyor

Üretim ve ihracat kenti Bursa'nın fuarcılıkta da önemli bir marka olduğunu kaydeden Şener, "TÜYAP Bursa Fuarcılık A.Ş. ile birlikte düzenlediğimiz nitelikli fuarlar ile Ticaret Bakanlığı destekli UR-GE alım heyetleri şirketlerimizin dış ticaret hacmini güçlendiriyor. Zirvede TÜYAP Fuarcılık A.Ş ile birlikte önemli alıcıları Bursa'ya getirdik. Endüstri Zirvemizde yarım milyar liralık iş hacminin oluşması sektörümüzün ve ekonomimizin büyümesine ciddi katkılar sağladı. Zirvede özellikle ülkemiz için stratejik önem taşıyan uzay, havacılık ve savunma ile makine ve raylı sistemler gibi sektörlerinin yabancı aktörlerini Bursalı firmalarla buluşturduk. Ticaret Bakanlığı'nın UR-GE projelerinin de zirveye katkısıyla 70'e yakın ülkeden ciddi alıcılar fuarlarımızda önemli işbirliklerine imza attı. Bursa iş dünyası olarak firmalarımızın talep ve önerileriyle birlikte sektörlerimizin beklentileri doğrultusunda gerçekleştirdiğimiz alım heyeti organizasyonlarımız, yeni ticari bağlantıların ve yatırımların da yolunu açmaya devam edecek." ifadelerini kullandı.

Fuarlar, Tüyap Bursa Fuarcılık A.Ş. ve Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) tarafından, Takım Tezgahları Sanayici ve İşadamları Derneği (TİAD) ve Makina İmalatçıları Birliği (MİB) işbirliği, T.C. Ticaret Bakanlığı, KOSGEB ve Bursa Büyükşehir Belediyesi destekleri ile düzenlendi.

2019'da Buluşmak Üzere

Sektöre yeni pazarlar sunmak için pazarlama ağını genişleten Bursa Endüstri Zirvesi, gelecek yıl 28 Kasım – 1 Aralık 2019 tarihlerinde önemli iş bağlantılarına ev sahipliği yapmaya ve yeni pazarlara açılmak ve mevcut pazar paylarını arttırmak isteyenler için etkin bir ticaret platformu olmaya hazırlanıyor.