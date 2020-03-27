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BURSA Engellinin tekerlekli sandalyesinin çalınma anı kamerada

Engellinin tekerlekli sandalyesinin çalınma anı kameradaBursa'da, engelli Hayati Karakurt'un (46) bir iş yerinin bahçesine bıraktığı tekerlekli sandalyesi çalındı.

27.03.2020 12:48 | Son Güncelleme: 27.03.2020 12:51
Engellinin tekerlekli sandalyesinin çalınma anı kamerada
Bursa 'da, engelli Hayati Karakurt 'un (46) bir iş yerinin bahçesine bıraktığı tekerlekli sandalyesi çalındı. Karakurt, tekerlekli sandalyesi olmadan dışarıya çıkamayacağını söylerken, hırsızlık anı güvenlik kameralarına yansıdı.
Olay, İnegöl'e bağlı Mahmudiye Mahallesi Park Caddesi'nde meydana geldi. Engelli Hayati Karakurt tekerlekli sandalyesini, güvenli olduğu düşüncesiyle evinin karşısında bulunan bir iş yerinin bahçesine bıraktı. Geçen salı günü, dernek bahçesine gelen kimliği belirsiz bir kişi, Karakurt'un tekerlekli sandalyesini çalarak uzaklaştı. Bir süre sonra sandalyesinin çalındığını fark eden Karakurt, durumu polis ekiplerine haber verdi. Polis, hırsızı yakalamak için çalışma başlattı. Öte yandan hırsızlık anı iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
'ARTIK DIŞARI ÇIKAMAYACAĞIM'
Tekerlekli sandalyenin kendisine hediye edildiğini söyleyen Hayati Karakurt, "Sandalyem çalındığı için artık ne dışarıya çıkabileceğim ne de kendi ihtiyaçlarımı kendim görebileceğim. Allah hırsızı ıslah eylesin. Emniyet ekiplerimizin bu hırsızı en kısa sürede yakalayıp, adli makamlara teslim etmesini ümit ediyorum" dedi. BURSA Engellinin tekerlekli sandalyesinin çalınma anı kamerada

Kaynak: DHA

Etiketler: Karakurt, Bursa, Güncel

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BURSA Engellinin tekerlekli sandalyesinin çalınma anı kamerada

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