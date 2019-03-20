Bursa Erdoğan Bilenser Bursa'nın Birinci Sorunu Ulaşım Değil, Çevre Kirliliği

Erdoğan Bilenser Bursa
'nın birinci sorunu ulaşım değil, çevre kirliliği
Bursa Sanayici ve İşadamları Derneği'nin (BUSİAD) düzenlediği 'Hava Kirliliği Paneli'nde Bursa'nın çevresel sorunlarına çözüm arandı. Burada konuşma yapan Bursa Büyükşehir Belediye eski Başkanı Erdoğan Bilenser, belediye yönetimlerinin çevre kirliliğine birinci sorun olarak bakmadığını belirterek, Bursa gibi bir kentin birinci sorunu bence ulaşım değil. Çevre sorunları ve çevre kirliliğinin insan sağlığına verdiği tahribatlar dedi.
BUSİAD Çevre ve İş Sağlığı Güvenliği Uzmanlık Grubu tarafından organize edilen Bursa'da Hava Kirliliği konulu panel Uludağ
İhracatçılar Birliği ev sahipliğinde gerçekleştirildi. Oturum Başkanlığını Uludağ Üniversitesi
Öğretim Üyesi Prof. Dr. Feza Karaer'in yaptığı panele konuşmacı olarak Bursa Büyükşehir Belediye eski Başkanı Erdoğan Bilenser ve Çevre Mühendisleri Odası Bursa Şube Başkanı Doç. Dr. Efsun Dindar katıldı.
BELEDİYELER ÇEVRE KİRLİLİĞİNE BİRİNCİ SORUN OLARAK BAKMIYORLAR
Bursa'da hava kirliliğinin çarpık sanayileşme nedeniyle meydana geldiğini belirten Erdoğan Bilenser, hava kirliliğinin önlenmesi için uygulanacak olan tüm önlemlerde kamu müdahalesi gerektiğini vurgulayarak, Belediye yönetimleri çevre kirliliğine birinci sorun olarak bakmıyorlar. Bunun nedeni de, yapılan anketlerde ulaşımın Türkiye
'nin her yerinde birinci sırada çıkması. Oysa Bursa gibi bir kentin birinci sorunu bence ulaşım değil. Çevre sorunları ve çevre kirliliğinin insan sağlığına verdiği tahribatlar. 30 yıl içinde kanser vakalarının en çok arttığı illerden biri Bursa. Yerel yönetimler popülist politikaları bir kenara bırakarak, kent kaynaklarını, çevre sağlığı ve dolayısıyla insan sağlığı için kullanırlarsa bence kutsal bir görev yapmış olurlar dedi.
Panel öncesinde açıklamalarda bulunan Doç. Dr. Efsun Dindar, Bursa ikliminin havayı temizlemekte artık zorlandığını vurgulayarak, kirliliğin kış aylarında daha da arttığını söyledi. Fosil yakıt tüketiminin kısıtlanmasının hava kirliliğini azaltacak önlemlerin başında geldiğinin altını çizen Dindar, Bursa'nın hava kalitesine baktığımız zaman hem coğrafi yapısı gereği hava kirliliğinin dönem dönem çok arttığını söyleyebiliyoruz. Özellikle kış aylarında ısınmadan ve taşıt emisyonlarından da kaynaklı artış görülüyor. Bursa'nın sanayi kimliğini de düşünecek olursak çok ciddi bir hava kirliliği yüküyle karşılaşmış oluyoruz. Hava kirliliğinin başlıca kaynaklarından biri fosil yakıtlar, bunların kullanımına ilişkin kısıtlamaların olması hava kirliliğini azaltacak önlemlerin başında geliyor. Bursa hem tarım, hem turizm, hem kültür-sanat, hem de sanayi anlamında çok değerli, kıymetini bilmemiz gereken bir şehir. Göz göre göre hava kirliliği dahil tüm kirlilikler için sessiz kalmayalım şeklinde konuştu.
Bursa, Güncel
Kaynak: DHA