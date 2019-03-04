Bursa Erkek Arkadaşı ile Tartışan Kız, Kendisini 4'üncü Kattan Attı

Kaynak: DHA

Bursa'da 23 yaşındaki F.K., iddiaya göre erkek arkaşı A.K. ile kavga ettikten sonra kendisini 4'üncü kattan aşağıya attı. Kanlar içerisinde yere yığılan F.K'nın başına gelen erkek arkadaşının çaresiz halleri kameralar tarafından görüntülendi.Olay, merkez Osmangazi ilçesi Doğanbey Mahallesi TOKİ konutlarında meydana geldi. İddiaya göre F.K. (23) ile erkek arkadaşı A.K.(27), tartışmaya başladı. Psikolojik sorunları da olduğu öğrenilen F.K., bir süre sonra apartmanın 4'üncü katındaki evlerinin camından atlayarak kanlar içinde yere çakıldı. Durumu fark eden A.K., panikle dışarıya çıkarak F.K.'nın başına geldi. Burada Sen ne yaptın, Ölme diye başında ağlayan A.K., vatandaşlardan yardım istedi. Ağır yaralanan F.K., olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Bursa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. F.K.'nın hayati tehlikesinin bulunduğu bildirilirken, daha önceden de aynı evde pencereye çıkarak intihara kalkıştığı ve psiikolojik sorunları olduğu öğrenildi. Olayın ardından polis nezaretinde emniyete götürülen A.K., Tartışıyorduk, bir süre sonra sinir krizi geçirerek kendisi aşağı attı. Daha önceden de kendisini atmaya çalıştı ben engel olmuştum dedi. İfadesi alınan A.K., serbest bırakıldı.