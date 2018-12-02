02 Aralık 2018, 18:16
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Bursa Erzurum'un Serisini Bitirdi

Bursa Erzurum

Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında Bursaspor, BB Erzurumspor'u evinde 2-1 mağlup etti.

Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında Bursaspor, BB Erzurumspor'u evinde 2-1 mağlup etti.

MAÇTAN DAKİKALAR

24. dakikada THY'nin pası ile kaleciyle karşı karşıya kalan Özer tam topa vuracakken defans araya girerek meşin yuvarlağı kornere gönderdi. 28. dakikada Meraş'ın uzun kullandığı taş atışında ceza sahası içinde Nayir'in kafa vuruşu kalecide kaldı. 33. dakikada Özer'in ara pasıyla kaleciyle karşı karşıya kalan Thy, iyi bir vuruş yapamayınca Okan kolayca topun sahibi oldu. 35. dakikada Aytaç'ın kendi sahasından gönderdiği topa yükselen Umut, indirdiği topu kalecinin solundan ağlarla buluşturdu. 1-0 45. dakikada Latovlevici'nin yaptığı ortaya yükselen Nayir'in kafa vuruşu auta çıktı. 45. dakikada Leo'nun uzun yaptığı ortaya iyi yükselen Taylan'ın gönderdiği top Chedhou'ya çarparak ağlarla buluştu. 1-1 52. dakikada Umut Meraş ile verkaç yaparak ceza sahasının önünden şutunu çeken Badji'nin vuruşu auta çıktı. 59. dakikada Lima'nın yaptığı ortayı iyi takip eden Latovlevici, kalecinin yanından topu ağlarla buluşturdu. 2-1 78. dakikada Aytaç'ın kafa ile aşırttığı topu önünde bulan Lima'nın vuruşu auta çıktı. 85. dakikada Latovlevici'nin kullandığı serbest vuruşta, kaleci İbrahim topu iki hamlede kontrol etti. 87. dakikada İbrahim'in ceza sahasına yaptığı ortaya iyi yükselen Egemen'in kafa vuruşu az fakla auta çıktı.

KÜNYE

Stat: Bursa Büyükşehir Belediye Hakemler: Ali Palabıyık xxx, Serkan Olguncan xx, Mustafa Sönmez xx Bursaspor: Okan Kocuk xxx, Barış Yardımcı xx (Burak Kapacak dk. 46 xx), Aurelien Chedjou xx, Santiago Vergini xx, Umut Meraş xxx, Stephane Badji xx, Aytaç Kara xx, Tunay Torun xx (Allano Lima dk. 59 xxx), Henri Saivet xx (Ramazan Keskin dk. 89 ?), Iasmin Latovlevici xx, Umut Nayir xx Yedekler: Muhammed Şengezer, Onur Atasayar, Jani Atanasov, Yusuf Erdoğan, F. Emre Ünver, Ali Akman, Çağatay Yılmaz Teknik Direktör: Samet Aybaba BB Erzurumspor: Ibrahim Sehic xx, Auremir xx, Egemen Korkmaz xx, Lokman Gör xx, Leo Schwechlen xx, İbrahim Akdağ xx, Jasmin Suck xx, Özer Hurmacı xx (Ridge Munsy dk. 77 xx), Taylan Antalyalı xx (Moussa Kone dk. 64 xx), Gilles Christ Sunu xx (Erhan Çelenk dk. 71 x), Lennart THY xx Yedekler: Hakan Canbazoğlu, Stephane Acka, Tolga Ünlü, Hakan Arslan, Osman Şahin Teknik Direktör: Mehmet Özdilek Goller: Umut Meraş (dk. 35), Latovlevici (dk. 59) (Bursaspor), Chedhou (dk. 45 k.k.) (BB Erzurumspor) Sarı kartlar: Aytaç Kara, Burak Kapacak (Bursaspor), Egemen Korkmaz (BB Erzurumspor)

(Abdullah Çibir - Samet Doğru - Mesut Alan/İHA) Bursa,Bursaspor
02 Aralık 2018 Pazar 18:16