BURSA Eşe darp şüphelisi mali müşavir, plakasından yakalandı

Eşe darp şüphelisi mali müşavir, plakasından yakalandıBURSA'da, darp gerekçesiyle eşi tarafından şikayet edilen Kervan A. (33), Plaka Tanıma Sistemi'ne (PTS) takılınca polis ekipleri tarafından yakalandı.

25.05.2020 11:47 | Son Güncelleme: 25.05.2020 11:53
Eşe darp şüphelisi mali müşavir, plakasından yakalandı
BURSA'da, darp gerekçesiyle eşi tarafından şikayet edilen Kervan A. (33), Plaka Tanıma Sistemi'ne (PTS) takılınca polis ekipleri tarafından yakalandı. Eşine karşı şiddet uyguladığı gerekçesiyle 'basit yaralama' suçundan kaydı bulunan Kervan A., ifadesinin ardından serbest bırakıldı.
Olay, sabah saatlerinde merkez Osmangazi ilçesi Gençosman Kavşağı'ndaki polis kontrol noktasında meydana geldi. 16 SUT 36 plakalı aranması olan otomobil, Merinos alt geçidinde Plaka Tanıma Sistemi'ne takıldı. Otomobili takibe alan polis ekipleri, Gençosman Kavşağı'ndaki kontrol noktasında otomobili durduran polis ekipleri, sürücü Kervan A.'dan evrakını istedi. Mali müşavir olduğu için sokağa çıkma yasağından muaf olan Kervan A.'nın yapılan kontrollerde 'basit yaralama' suçundan kaydı olduğu öğrenildi. Eşini darbettiği için şikayet edilen Kervan A., polis merkezinde ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı. BURSA Eşe darp şüphelisi mali müşavir, plakasından yakalandı

Kaynak: DHA

Etiketler: Polis, Güncel, Haber

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