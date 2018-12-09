09 Aralık 2018, 19:16
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Bursa Eşini Boğazını Keserek Öldürdü

Bursa'da, Kazım Korur (80), tartıştığı eşi Fatma Korur'u (66) bıçakla boğazını keserek öldürdükten sonra polise giderek teslim oldu.

Bursa'da, Kazım Korur (80), tartıştığı eşi Fatma Korur'u (66) bıçakla boğazını keserek öldürdükten sonra polise giderek teslim oldu.

Olay, öğle saatlerinde merkez Yıldırım ilçesi Teferrüç Mahallesi, Yiğit Sokak'ta meydana geldi. İl Emniyet Müdürlüğü'nün Fomara'daki binasına gelen Kazım Korur, polise, tartıştığı eşi Fatma Korur'u boğazını bıçakla keserek öldürdüğünü söyledi. Polis ekipleri, şüphelinin vediği adrese gittiğinde, 2 çocuk annesi Fatma Korur'un cansız bedenini buldu.

Şüpheli Kazım Korur gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ BİLGİSİ

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-Cinayet işlenen evden görüntüler

-Polis ve sağlık ekiplerinden görüntüler

-Olay yeri inceleme ekiplerinden görüntüler

SÜRE: 1 dakika 20 saniye BOYUT: 139 MB

HABER - KAMERA: Berktuğ ÖNCÜ/BURSA,(DHA)

(Tür: Yurt) Yıldırım,Bursa
09 Aralık 2018 Pazar 19:16