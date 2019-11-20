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Bursa eşiyle tartıştıktan sonra eve dönmeyen kişi, ekiplerce aranıyor

Eşiyle tartıştıktan sonra eve dönmeyen kişi, ekiplerce aranıyorBursa'da, dün akşam saatlerinde eşi ile tartıştıkan sonra bir daha eve dönmeyen Mehmet Ali Koldaş (49), arama-kurtarma ekiplerini alarma geçirdi.

20.11.2019 18:09 | Son Güncelleme: 20.11.2019 18:12
Eşiyle tartıştıktan sonra eve dönmeyen kişi, ekiplerce aranıyor
'da, dün akşam saatlerinde eşi ile tartıştıkan sonra bir daha eve dönmeyen Mehmet Ali Koldaş (49), arama-kurtarma ekiplerini alarma geçirdi. Ekipler, yaklaşık 24 saattir alınamayan Koldaş'ı bulmak için geniş çaplı arama başlattı.
Bursa'nın İznik ilçesi Göllüce Mahallesi'nde yaşayan Mehmet Ali Koldaş (49), dün akşam saatlerinde eşi ile tartıştı. Tartışmanın ardından evden çıkan Koldaş, bir daha evine dönmedi. Durumdan şüphelenen aile, jandarma ve polis ekiplerine haber verdi. Bölgeye gelen Jandarma Arama Kurtarma, AFAD, NAK, İHH ve ANDA ekipleri, dün akşam saat 19.00 sıralarında evden çıkarak bir daha geri dönmeyen Koldaş'ı bulmak için arama çalışması başlattı. Ekipler, 1 çocuk babası Koldaş'ın gidebileceği bölgelerde geniş çaplı arama yapıyor.
Bursa eşiyle tartıştıktan sonra eve dönmeyen kişi, ekiplerce aranıyor

Bursa, Güncel

Kaynak: DHA


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