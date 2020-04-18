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Bursa, Eskişehir, Balıkesir'de kısıtlamanın ardından cadde ve sokaklar sessiz kaldı

Bursa, Eskişehir ve Balıkesir'de yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle cadde ve sokaklar boş kaldı.

18.04.2020 11:58 | Son Güncelleme: 18.04.2020 12:14
Bursa, Eskişehir, Balıkesir'de kısıtlamanın ardından cadde ve sokaklar sessiz kaldı
Bursa , Eskişehir ve Balıkesir 'de yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle cadde ve sokaklar boş kaldı.
Bursa'da, İçişleri Bakanlığınca 30 büyükşehir ile Zonguldak'ta ilan edilen iki günlük sokağa çıkma kısıtlamasının ardından cadde ve sokaklar sessizliğe büründü.

Vatandaşlar, kent genelindeki cadde ve sokaklarda sokağa çıkma kısıtlamasına büyük oranda uyuyor.
Şehrin belli noktalarında uygulama yapan polis ekipleri, istisna kapsamı dışındaki kişilerin sokakta bulunmasına izin vermiyor.

Yasağın ardından, normal zamanlarda yoğunluğun yaşandığı Kent Meydanı, Heykel, 15 Temmuz Demokrasi Meydanı, Tarihi Kapalı Çarşı ile Ulu Cami civarında sükunet hakim oldu.
Eskişehir
Eskişehir'de de Kovid-19 ile mücadele kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasının ardından cadde ve sokaklar boş kaldı.
Yasak öncesinde az da olsa hareketliliğin bulunduğu İsmet İnönü Caddesi, İki Eylül Caddesi, Sakarya Caddesi, Şair Fuzuli Caddesi ve Hamamyolu Caddesi ile Cengiz Topel Caddesi sessizliğe büründü.
Polis ekipleri ise istisna kapsamı dışındaki kişilerin sokakta bulunmasına izin vermiyor.
-Balıkesir
Balıkesir'de, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle cadde ve sokaklar sessizliğe büründü.
Vatandaşların, sokağa çıkma kısıtlamasına büyük oranda uyduğu görülürken, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler de denetimlerini sürdürüyor.
Kentin belli noktalarında uygulama yapan ekipler, istisna kapsamı dışındaki vatandaşların sokakta bulunmasına izin vermiyor.
Kent merkezinde geçmişte yoğunluğun görüldüğü Ali Hikmetpaşa, Cumhuriyet Meydanları ile Milli Kuvvetler, Kızılay ve Anafartalar Caddelerinde vatandaşların evden çıkmaması nedeniyle sakinlik yaşanıyor.

Kaynak: AA

Etiketler: Eskişehir, Balıkesir, Polis, Bursa, Güncel
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