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Bursa, Eskişehir, Balıkesir ve Tekirdağ'da sokağa çıkma yasağı öncesinde yoğunluk yaşandı

İçişleri Bakanlığınca, yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında bu geceden 12 Nisan saat 24.00'e kadar 30 büyükşehir ile Zonguldak'ta, il sınırları içinde sokağa çıkma yasağı getirilmesinin ardından Bursa, Eskişehir, Balıkesir ve Tekirdağ'da ihtiyaçlarını karşılamak isteyenler yoğunluk oluşturdu.

10.04.2020 23:46 | Son Güncelleme: 11.04.2020 00:04
Bursa, Eskişehir, Balıkesir ve Tekirdağ'da sokağa çıkma yasağı öncesinde yoğunluk yaşandı
İçişleri Bakanlığınca, yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında bu geceden 12 Nisan saat 24.00'e kadar 30 büyükşehir ile Zonguldak'ta, il sınırları içinde sokağa çıkma yasağı getirilmesinin ardından Bursa , Eskişehir , Balıkesir ve Tekirdağ 'da ihtiyaçlarını karşılamak isteyenler yoğunluk oluşturdu.
Kararın ardından Bursa'daki bakkal, fırın ve marketlere giden vatandaşlar, bu dükkanların önünde uzun kuyruklar oluşturdu.
Bir fırının önündeki sırada bekleyen Bülent Yalçın, "Bir saattir buradayım. Şu anda 300 metre kuyruk var, fırının önünde. Yarım saat sonra inşallah ekmek çıkınca alıp gideceğim." dedi.
Eskişehir
Eskişehir'de de yoğunluk gözlendi. Fırın, akaryakıt istasyonları ve marketlere giden vatandaşlar, alışveriş yaptı.
Alışveriş sırasında uzun kuyruklar oluşturanlar, polis tarafından sosyal mesafeye uymaları için uyarıldı. Polis ekipleri evlerine dönmelerini istedikleri vatandaşlara, acil ihtiyaçlarının Eskişehir Valiliği tarafından karşılanacağı yönünde bilgi verdi.
Balıkesir
İçişleri Bakanlığınca, 30 büyükşehir ile Zonguldak'ta, il sınırları içinde sokağa çıkma yasağı getirilmesinin ardından Balıkesir'de yoğunluk yaşandı.
Kararın ardından kent merkezi ve merkez Altıeylül ve Karesi ilçeleri ile Bandırma'da yoğunluk gözlendi.
Sokağa çıkan vatandaşlar fırın, manav ve bakkallarda alışveriş yaptı.
Bu sırada alışveriş yapılan yerlerde uzun kuyruklar oluştu.
Öte yandan Balıkesir Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, belediyeye bağlı FIRINTAŞ'da ekmek üretiminin sürdürüleceği belirtildi.
Tekirdağ
Tekirdağ ve ilçelerindeki market ve fırınların önünde de kuyruklar oluştu. Sokağa çıkma yasağının duyurulmasının ardından vatandaşlar özellikle Çerkezköy, Kapaklı ve Çorlu ilçelerinde dışarıya çıktı.
Vatandaşların fırın, market, akaryakıt istasyonları ve otomatik para çekme makinelerinin önlerinde kuyruk oluşturdukları görüldü.
Küçük bakkal ve kuruyemişçiler, müşterilerine ürünlerini sınırlı sayıda sattı.
Tekirdağ kent merkezinde ise marketlerin yoğunlukta olduğu Köprübaşı mevkisinde kalabalıklar oluştu.
Bazı vatandaşların kuyruklarda sosyal mesafe kuralına uymadıkları gözlendi.

Kaynak: AA

Etiketler: Balıkesir, Eskişehir, Tekirdağ, Bursa, Güncel
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