Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Bursa, Eskişehir ve Balıkesir'de yasağın ardından cadde ve sokaklar boş kaldı

Bursa, Eskişehir ve Balıkesir'de yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında sokağa çıkma yasağının uygulanmasıyla cadde ve sokaklar boş kaldı.

11.04.2020 13:02 | Son Güncelleme: 11.04.2020 13:34
Bursa, Eskişehir ve Balıkesir'de yasağın ardından cadde ve sokaklar boş kaldı
Bursa , Eskişehir ve Balıkesir 'de yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında sokağa çıkma yasağının uygulanmasıyla cadde ve sokaklar boş kaldı.
Bursa'da, İçişleri Bakanlığınca 30 büyükşehir ile Zonguldak'ta ilan edilen iki günlük sokağa çıkma yasağının ardından cadde ve sokaklar sessizliğe büründü.
Vatandaşlar, kent genelindeki cadde ve sokaklarda sokağa çıkma yasağına büyük oranda riayet ediyor.

Şehrin belli noktalarında uygulama yapan polis ekipleri, istisna kapsamı dışındaki kişilerin sokakta bulunmasına izin vermiyor.

Yasağın ardından, yılın her dönemi yoğun olan Kent Meydanı, Heykel, 15 Temmuz Demokrasi Meydanı, Tarihi Kapalı Çarşı ile Ulu Cami civarında sükünet hakim oldu.
Eskişehir
Eskişehir'de yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında sokağa çıkma yasağının başlamasının ardından cadde ve sokaklar boş kaldı.
Halkın yoğun olarak kullandığı İsmet İnönü Caddesi, İki Eylül Caddesi ve Hamamyolu Caddesi ile Cengiz Topel Caddesi sessizliğe büründü.
Kent genelinde fırıncılar ve damacana su satıcıları sokaklarda gezerek vatandaşların ihtiyaçlarını karşıladı.
Fırıncı Hasan Aydoğdu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, koronavirüsle mücadele tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma yasağına vatandaşların uyması gerektiğini belirterek, kentteki bütün fırıncıların, vatandaşların ekmeksiz kalmaması için gece gündüz çalışacağını bildirdi.
Fırıncı Ersin Ersal da insanların ekmek ihtiyacını gidermek için sokaklarda araçlarıyla gezdiklerini belirterek, vatandaşların sokağa çıkma yasağına uymasını istedi.
Aracıyla su satışı yapan Burak Güven ise su dağıtıcılarının kentte vatandaşların ihtiyacını karşıladığını bildirdi.
Balıkesir
Balıkesir'de de kent merkezinin normalde yoğun olan bölgelerinden Ali Hikmet Paşa, Cumhuriyet Meydanı, Milli Kuvvetler ve Anafartalar caddeleri ile Zağnos Paşa Camisi mevkisinde yasağın ardından sessizlik hakim oldu.
Bariyerlerle trafiğe kapalı olan kent merkezinde ekipler, dezenfeksiyon çalışmalarını sürdürdü.
Kentte devriye gezen polis ekipleri, dışarıda gördükleri vatandaşları durdurarak izinlerinin olup olmadığını soruyor.

Kaynak: AA

Etiketler: Balıkesir, Eskişehir, Bursa, Güncel
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Bakan Koca, vatandaşları uyardı: Önümüzdeki 1-2 hafta çok önemli Haberler
Bakan Koca, vatandaşları uyardı: Önümüzdeki 1-2 hafta çok önemli
Türk dünyasına ’Yeni döneme hazır olun’ mesajı verip Kutadgu Bilig’deki manidar cümleyi paylaştı Haberler
Türk dünyasına "Yeni döneme hazır olun" mesajı verip Kutadgu Bilig'deki manidar cümleyi paylaştı
Şeyma’dan muhabirlerin maske uyarısına şaşırtan yanıt: Önemli değil Haberler
Şeyma'dan muhabirlerin maske uyarısına şaşırtan yanıt: Önemli değil
Erdoğan’ın imzasıyla kamu personeline yapılacak ödeme ücretleri belli oldu Haberler
Erdoğan'ın imzasıyla kamu personeline yapılacak ödeme ücretleri belli oldu
Sokağa çıkma yasağına aldırış etmeden fuhuş pazarlığı yaptı Haberler
Sokağa çıkma yasağına aldırış etmeden fuhuş pazarlığı yaptı
Avrupa ülkesinin korona kumarı! Vaka sayısındaki artışa rağmen yasak getirmiyorlar Haberler
Avrupa ülkesinin korona kumarı! Vaka sayısındaki artışa rağmen yasak getirmiyorlar
Sokağa çıkma yasağına 1 saat kala feci şekilde can verdiler Haberler
Sokağa çıkma yasağına 1 saat kala feci şekilde can verdiler
Karantinadakilere müjde! Efsane dizi Perihan Abla ekranlara geri döndü Haberler
Karantinadakilere müjde! Efsane dizi Perihan Abla ekranlara geri döndü
Haberler ›› Güncel ››Bursa, Eskişehir ve Balıkesir'de yasağın ardından cadde ve sokaklar boş kaldı - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

13:58: Taburcu edilen 12 Cezayirli, ülkelerine gönderiliyor - Haber 13:58: Bursa'da boş caddelerde büyük temizlik - Haber 13:58: Bursa'da kaçak tütün operasyonunda bir kişi gözaltına alındı - Haber 13:58: Eskişehir'de Vefa Sosyal Destek Grupları vatandaşın ekmek ihtiyacını karşılıyor - Haber 13:58: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şanlıurfa'nın kurtuluş yıl dönümünü kutladı - Haber 13:41: Erdoğan'ın imzasıyla kamu personeline yapılacak ödemelerin taban ve tavan ücretleri belli oldu - Ekonomi 12:50: Sokağa çıkma yasağını duyan yaşlı adam, bir çuval unu kucaklayıp evine götürdü - Haber 11:29: Sokağa çıkma yasağına rağmen fuhuş pazarlığı yapan kadın, böyle görüntülendi - Haberler