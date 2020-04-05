Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Bursa "evde kal" çağrısına uyuyor

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında İstanbul, Ankara ve İzmir başta olmak üzere yurt genelinde, "Evde Kal Türkiye" çağrısına büyük oranda uyulduğu gözlemleniyor.

05.04.2020 16:43 | Son Güncelleme: 05.04.2020 16:46
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında İstanbul , Ankara ve İzmir başta olmak üzere yurt genelinde, "Evde Kal Türkiye " çağrısına büyük oranda uyulduğu gözlemleniyor.
Bursa 'da, Kovid-19 salgını öncesinde kalabalık olan bölgeler günü sakin geçiriyor.
Tarihi Kapalı Çarşı ve Ulu Cami civarı, Kent Meydanı, 15 Temmuz Demokrasi Meydanı başta olmak üzere şehir merkezinde genellikle yoğunluğun olmadığı görüldü.
Polis ekipleri meydanlara çıkan bazı yollarda önlem alarak, işi olmayanların geçişine izin vermiyor.
Kovid-19 tedbirleri kapsamında "Evde Kal Türkiye" çağrısına uyulan Eskişehir kent merkezinde de Vilayet Meydanı'na çıkan İki Eylül Caddesi ile İsmet İnönü Caddesi ve Hamamyolu Caddesi'nin sakin olduğu gözlendi.
Tedbirler kapsamında Bilecik kent meydanında yoğunluk olmadığı gözlemlenirken Cumhuriyet Meydanı, Tevfikbey Caddesi ve bankalar bölümünde polis ekipleri anonslarla vatandaşları uyarıyor. Bursa ’evde kal’ çağrısına uyuyor

Kaynak: AA

Etiketler: Evde Kal, İstanbul, Türkiye, Bursa, Güncel

Haberin Videosu :

Bursa "evde kal" çağrısına uyuyor
Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Haberler ›› Güncel ››Bursa 'evde kal' çağrısına uyuyor - Haberler

Güncel Manşet

Haberler

İçişleri Bakanlığı’ndan sokak hayvanları için yeni genelge Haberler
İçişleri Bakanlığı'ndan sokak hayvanları için yeni genelge
22 yaşındaki Anadolu Efes taraftarı, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti Haberler
22 yaşındaki Anadolu Efes taraftarı, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti
İngiltere’de koronavirüs nedeniyle bir günde 621 kişi hayatını kaybetti Haberler
İngiltere'de koronavirüs nedeniyle bir günde 621 kişi hayatını kaybetti
Türkiye’de koronavirüsü kalıcı olarak yok eden ürün geliştirildi Haberler
Türkiye'de koronavirüsü kalıcı olarak yok eden ürün geliştirildi
ABB Başkanı Yavaş, evlere temizliğe gidemeyen kadınlara çağrı yaptı Haberler
ABB Başkanı Yavaş, evlere temizliğe gidemeyen kadınlara çağrı yaptı
Koronavirüsü yenerek taburcu edilen profesörden umutlandıran paylaşım Haberler
Koronavirüsü yenerek taburcu edilen profesörden umutlandıran paylaşım
Türkiye’nin ilk koronavirüs aşısı hayvanlarda denendi, sonuç başarılı Haberler
Türkiye'nin ilk koronavirüs aşısı hayvanlarda denendi, sonuç başarılı
Ölümler ve uyarılar kar etmedi! Ankara’da sokak ortasında ’Pes’ dedirten görüntü Haberler
Ölümler ve uyarılar kar etmedi! Ankara'da sokak ortasında "Pes" dedirten görüntü

Son Dakika Güncel Haberleri

17:27: ANKARA Seyahat izin belgesi olmayan sürücüler Ankara'ya alınmadı - Haber 17:26: Koronavirüs tedbirleri - Haber 17:26: Kayseri Barosu'ndan duygulandıran paylaşım - Haber 17:25: İçişleri Bakanlığından 'Sokak Hayvanları' genelgesi - Haber 17:25: İçişleri Bakanlığından 'Sokak Hayvanları' genelgesi - Haber 17:14: İçişleri Bakanlığı, 81 İl Valiliğine sokak hayvanları için genelge gönderdi - Haber 16:29: Mansur Yavaş: Evlere temizliğe giden kadınlarımızın yanındayız - Haber 15:07: Petekkaya'dan İmamoğlu'nun Instagram paylaşımına olay yorum: Defol, terbiyesiz - Magazin 15:02: Koronavirüsü yenen Prof. Dr. Sarı'dan umutlandıran paylaşım: Hastalığın düzelebileceğinin canlı göstergesiyim - Haber 14:57: Ölümler ve uyarılar kar etmedi! Ankara'da sokak ortasında "Pes" dedirten görüntü - Haber 14:15: Salgına karşı tütsü yaktıran belediye başkanı: Koronavirüsü def edecek - Haber 11:12: Türkiye'de koronavirüsü kalıcı olarak temizleyen endüstriyel dezenfeksiyon cihazı üretildi - Haber